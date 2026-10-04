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Gara
IMSA Petit Le Mans

IMSA | Porsche vince la Petit Le Mans, Aitken-Cadillac AXR sono Campioni

La 963 #6 di Vanthoor/Estre/Campbell si impone al termine di una corsa in bilico fino all'ultimo, regalando il titolo Endurance alla Casa di Weissach, mentre il britannico e la V-Series.R festeggiano al termine della stagione 2026. Sul podio anche BMW-WRT e Cadillac-WTR. Tra le GTD titoli ai piloti BMW e Mercedes-Winward, in LMP2 gioia per APR.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Porsche Penske #6

Foto di: Porsche Motorsport

La Porsche Penske Motorsport torna al successo nell'IMSA SportsCar Championship conquistando la vittoria in una Petit Le Mans che ha incoronato Jack Aitken e la Cadillac-Action Express Racing Campioni 2026.

In quel di Road Atlanta, dopo le Qualifiche, al britannico era infatti sufficiente schierarsi al volante della V-Series.R #31 e completare la prima tornata per chiudere il discorso, mentre le successive 10h di corsa non hanno ovviamente deluso le aspettative di spettacolo, incidenti, lotte e fiato sospeso fino al traguardo.

Laurens Vanthoor, Kévin Estre e Matt Campbell - curiosamente tutti in procinto di vestire panni diversi l'anno prossimo (McLaren, Toyota e Ford, rispettivamente) - hanno portato la 963 #6 vittoriosa sotto la bandiera a scacchi al termine di una corsa neutralizzata per ben 16 volte tra Full Course Yellow e Safety Car, più una bandiera rossa prima del giro di boa quando uno scroscio d'acqua accompagnato con rischio fulmini ha costretto gli organizzatori a fermare tutto per le note regole locali sul maltempo.

E alcune bandiere gialle sono state provocate proprio da protagonisti della Classe GTP, come ad esempio Earl Bamber, compagno di Aitken, finito a muro a 19' dalla conclusione dopo una toccata con la Aston Martin #23 di Roman De Angelis (poi sanzionato con un Drive Through), o Felipe Nasr, che nel traffico dei doppiaggi si è toccato con una Porsche GTD volando letteralmente contro le barriere e ponendo fine anzitempo all'avventura della 963 #7 con 60' sul cronometro.

#31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti

#31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti

Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Il primo incidente da mani nei capelli per i prototipi della Classe Regina aveva coinvolto Kevin Magnussen ed Alex Palou in uscita dal pit-stop attorno a metà gara: con gomme fredde, il danese è arrivato lunghissimo in frenata e la BMW #25 è decollata colpendo il posteriore della Acura-Meyer Shank Racing #93, che ha provato a proseguire fino ad alzare poi bandiera bianca a causa di uno dei due errori di Nick Yelloly, decisamente incappato in una giornata-no con gli incidenti. 

Fuori anche la Porsche-JDC Miller MotorSports #5 andata a sbattere con Tijmen Van Der Helm nella parte finale di gara.

Questo ha lasciato Vanthoor a combattere contro la BMW-WRT #24 negli ultimi 10', riuscendo a respingere gli assalti di Sheldon Van Der Linde, per altro salvandosi da una scorribanda nell'erba in occasione dell'ultima sosta dove aveva montato gomme nuove solo sul lato sinistro.

Per Porsche, che si è imposta anche a Daytona e Sebring, arrivano i titoli di Endurance Cup nelle graduatorie Costruttori, Team e Piloti (Nasr/Andlauer/Heinrich).

Anche la M Hybrid V8 aveva sudato freddo per un errore di Robin Frijns, ma portando a termine la fatica in piazza d'onore, precedendo le Cadillac della Wayne Taylor Racing #40 e #10 condotte da J.Taylor/Delétraz/Herta, a completare il podio, e R.Taylor/Albuquerque/Stevens.

In Top5 troviamo pure la Valkyrie di De Angelis/Gunn/Riberas, decisamente da dimenticare invece l'ultima gara delle Acura di Meyer Shank Racing, dato che la sola ARX-06 #60 - partita dalla Pole Position - vede il traguardo con Blomqvist/Braun/Dixon, ma perdendo il podio all'ultimo giro dovendo rientrare per rifornire energia.

#04 Crowdstrike Racing by APR ORECA LMP2 07: George Kurtz, Alex Quinn, Toby Sowery

#04 Crowdstrike Racing by APR ORECA LMP2 07: George Kurtz, Alex Quinn, Toby Sowery

Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

LMP2

In LMP2 tutto si è deciso come sempre nel finale e il successo a bordo della Oreca #04 consente a George Kurtz ed Alex Quinn di mettere le mani sul titolo e sull'invito alla prossima 24h di Le Mans. In compagnia di Toby Sowery, l'equipaggio di CrowdStrike Racing by APR ha avuto tutt'altro che vita facile nella bagarre senza limiti di colpi tra le varie 07-Gibson. 

Prima un Drive Through scontato nelle fasi iniziali per aver colpito la Lexus #12 rompendole una sospensione, poi una collisione a meno di 2h dalla fine con la Inter Europol Competition #43 di Tom Dillmann, che aveva costretto Quinn a rientrare ai box per riparare il posteriore. Ritrovatosi con un giro di ritardo, il britannico è riuscito a recuperare grazie alle neutralizzazioni successive e alle girandole di pit-stop diversificate tra le varie auto rivali.

Sulla linea del traguardo la Inter Europol #43 di Dillmann/Clarke/Garg si è dovuta arrendere per 0"666, mentre poco più indietro il terzo posto è andato alla Era Motorsport #18 di Rao/Habsburg/Abel, anch'essa alle prese con una penalità nelle fasi iniziali di gara.

Mastica amarissimo invece la United Autosports #22 che con Paul Di Resta era finira nell'erba nei restanti 120' finali, tornando poi in corsa per la vittoria e vedendo sfumare il possibile podio per un pit-stop in extremis che la fa scendere sesta, dietro alla Tower #8 di Farano/Alvarez/Vautier (anch'essi ripartiti dopo aver colpito il muro nelle prime ore) e Pratt Miller #73 di Fittipaldi/Espirito Santo/Cumming.

Al settimo ed ottavo posto si classificano Intersport Racing #37 (Jarvis/Van Der Snel/Field) e BHA-PR1 Mathiasen #52 (Goikhberg/Tincknell/Thompson) con due giri di ritardo, seguite da United #2 (Fayer/McElrea/Jensen) e la più attardata AO Racing 'Rockie' #99 di Hyett/Cameron/Edgar che vede sfumare le possibilità di titolo dopo un incidente. Fuori la TDS Racing #11.

#68 Car Blanche Aston Martin Vantage GT3 Evo: Valentin Hasse Clot, Marco Sorensen, Mattia Drudi

#68 Car Blanche Aston Martin Vantage GT3 Evo: Valentin Hasse Clot, Marco Sorensen, Mattia Drudi

Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

GTD PRO

Stato di grazia per Mattia Drudi, che dopo le vittorie al Nurburgring nel GT World e i podi nel WEC (successo ad Austin e 2° posto al Fuji) va a conquistare anche la storica prima affermazione in IMSA per la Aston Martin #68 del team Car Blanche.

Inutile dire che pure nella prima categoria delle GT3 è successo di tutto, in un braccio di ferro che alla fine premia col titolo Neil Verhagen e Connor De Philippi al volante della la BMW-Paul Miller Racing #1 assieme a Dan Harper, ai quali è stato sufficiente terminare sul podio stringendo i denti.

Drudi, in compagnia di Hasse-Clot/Sorensen, è risultato perfetto a sfruttare al meglio il caos finale dove la Lexus-Vasser Sullivan Racing #14 di Barnicoat/Kirkwood/Hawksworth ha perso il primato all'ultima ripartenza dovendo pagare un Drive-Through per eccesso di potenza (crollando 10a), e la Corvette #4 di Milner/Catsburg/Varrone è stata mandata in ghiaia dalla Ford #64 di Barker/Olsen/Rockenfeller, anch'essa punita con un Drive-Through che la fa scendere nona nell'ordine.

In seconda posizione troviamo la Porsche-'Rexy' di AO Racing #77 condotta da Tandy/King/Picariello, sopravvissuta a diverse sportellate con cambio di paraurti 'dentato', mentre la Lamborghini #9 di Caldarelli/Mitchell/Perera ottiene il quarto posto nell'ultima gara di Pfaff Motorsports nella serie, ma un ottimo secondo posto in campionato per una Temerario GT3 al debutto.

Quinta la Ferrari-Risi Competizione #62 di Pier Guidi/Serra/Rigon con dietro la Corvette-DragonSpeed #81 di Altoè/Stevenson/Bourdais e la Porsche-Manthey #911 di Bachler/Preining/Jaminet, costretta ad un pit-stop finale e ad una corsa non priva di contrattempi, tra cui anche un Drive-Through.

Ottava la Corvette #3 di Garcia/Sims/Kirchhöfer che consente a Chevrolet di prendere i punti utili per confermarsi Campione Costruttori della categoria, dato che la Z06 #4 chiude 12a.

Fuori invece la McLaren-RLL #59 per un danno provocato in una collisione con la BMW-PMR, e la Ferrari-Triarsi Competizione #033 per problemi tecnici alla 7a ora.

#57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Indy Dontje

#57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Indy Dontje

Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

GTD 

Russell Ward e Philip Ellis regalano a Winward Racing e Mercedes non solo la vittoria in gara, ma anche il terzo titolo di fila in Classe GTD al termine di una corsa ricca di duelli e colpi di scena.

E il primo, nonché già decisivo per le sorti del campionato, ha visto finire K.O. la BMW-Turner Motorsport #96 di Foley/Gallagher/Selldorff che è dovuta rientrare ai box in panne per problemi di pressione dell'acqua.

Non è andata meglio alla Aston Martin #27 di Barrichello/Robichon/Gamble: dopo le Qualifiche il team Heart of Racing aveva dovuto sostituire il motore, poi problemi elettrici hanno tenuto ferma la Vantage ai box e quando Robichon è potuto scendere in pista doo un paio d'ore, è stato in grado di completare solamente 37 giri prima di alzare definitivamente bandiera bianca. 

In questo modo, per Ellis/Ward e il loro collega Indy Dontje la strada è risultata spianata senza dover correre rischi particolari, cosa che invece ha coinvolto parecchi avversari della AMG #57, capace di battere in volata la Porsche-Manthey #912 di Pera/Schuring/Hardwick per 0"733, con il toscano in grande rimonta dopo una foratura e lo statunitense a portarsi a casa un trofeo nell'ultima gara della sua carriera a tempo pieno.

Sul terzo gradino del podio abbiamo Filippi/Yoluç/Eastwood al volante della Corvette-DXDT Racing #36 che nella prima parte di gara si era resa protagonista di un fuori pista col turco, centrando un cartellone pubblicitario e poi fermandosi facendolo cadere in mezzo al tracciato provocando una delle varie neutralizzazioni. A seguire, lo stesso Yoluç si è beccato una sanzione per aver urtato una delle fotocellule in uscita dai box.

In lizza per il podio c'erano anche le Ferrari di Conquest Racing #34 e AF Corse #21, ma quest'ultima - con Antonio Fuoco al volante - ha colpito la 296 di Lorenzo Patrese mandandola fuori pista e prendendosi uno Stop&Go di 60" che la fa scendere sesta nell'ordine.

Guadagnano così la Top5 la Mercedes-Lone Star Racing #80 di Stolz/Hodenius/Roe e la Aston Martin-Magnus Racing #44 di Potter/Pumpelly/Farnbacher.

Settima troviamo la Porsche-Wright Motorsports #120 di Adelson/Ilott/Sargent seguita dalle Ferrari di Inception Racing #70 (Iribe/Schandorff/Rueda) e Triarsi #023 (Megennis/Triarsi/Koch), mentre alla Corvette-13 Autosport #13 basta concludere in Top10 per consentire ad Orey Fidani di prendere i punti utili a guadagnarsi l'invito a Le Mans.

 

 

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Piloti # Telaio Giri Tempo Distacco Pits Punti Ritirato
1 Belgium L. Vanthoor France K. Estre Australia M. Campbell Porsche Penske Motorsport 6 Porsche 963 368

10:00'50.625

   16 376  
2 Belgium D. Vanthoor South Africa S. Van Der Linde Netherlands R. Frijns BMW M Team WRT 24 BMW M Hybrid V8 368

+1.205

10:00'51.830

 1.205 15 350  
3 United States J. Taylor Switzerland L. Délétraz United States C. Herta Cadillac Wayne Taylor Racing 40 Cadillac V-Series.R 368

+8.630

10:00'59.255

 7.425 16 325  
4 United States R. Taylor Portugal F. Albuquerque United Kingdom W. Stevens Cadillac Wayne Taylor Racing 10 Cadillac V-Series.R 368

+9.266

10:00'59.891

 0.636 14 301  
5 United Kingdom R. Gunn Canada R. De Angelis Spain A. Riberas Aston Martin THOR Team 23 Aston Martin Valkyrie 368

+31.466

10:01'22.091

 22.200 17 283  
6 United Kingdom T. Blomqvist United States C. Braun New Zealand S. Dixon Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 60 Acura ARX-06 368

+42.082

10:01'32.707

 10.616 17 285  
7 United States G. Kurtz
A. Quinn
United Kingdom T. Sowery Crowdstrike Racing by APR 		04 ORECA LMP2 07 362

+6 Giri

10:01'10.141

 6 Giri 18 376  
8
J. Clarke
France T. Dillmann United States B. Garg Inter Europol Competition 		43 ORECA LMP2 07 362

+6 Giri

10:01'10.807

 0.666 22 352  
9
N. Rao
Austria F. Habsburg-Lothringen
J. Abel Era Motorsport
 18 ORECA LMP2 07 362

+6 Giri

10:01'14.740

 3.933 21 323  
10 Canada J. Farano Spain S. Alvarez France T. Vautier Tower Motorsports 8 ORECA LMP2 07 362

+6 Giri

10:01'18.986

 4.246 19 300  
11 Brazil P. Fittipaldi
M. Espirito Santo
Canada C. Cumming Pratt Miller Motorsports 		73 ORECA LMP2 07 362

+6 Giri

10:01'27.059

 8.073 18 282  
12
D. Goldburg
United Kingdom P. di Resta Sweden R. Lindh United Autosports USA 		22 ORECA LMP2 07 361

+7 Giri

10:00'18.744

 1 Giro 16 278  
13 United Kingdom O. Jarvis
M. Van Der Snel
J. Field Intersport Racing
 37 ORECA LMP2 07 360

+8 Giri

10:01'19.325

 1 Giro 20 261  
14 Canada M. Goikhberg Canada P. Thompson United Kingdom H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports 52 ORECA LMP2 07 360

+8 Giri

10:01'29.142

 9.817 21 260  
15
P. Fayer
New Zealand H. McElrea Denmark M. Jensen United Autosports USA 		2 ORECA LMP2 07 359

+9 Giri

10:01'27.729

 1 Giro 20 244  
16 United Kingdom J. Aitken New Zealand E. Bamber Denmark F. Vesti Cadillac Whelen 31 Cadillac V-Series.R 356

+12 Giri

9:45'45.672

 3 Giri 15 268  
17 France V. Hasse-Clot Denmark M. Sorensen Italy M. Drudi Car Blanche 68 Aston Martin Vantage GT3 Evo 349

+19 Giri

10:00'55.919

 7 Giri 14 382  
18 United Kingdom N. Tandy
H. King
Belgium A. Picariello AO Racing 		77 Porsche 911 GT3 R (992) 349

+19 Giri

10:00'57.426

 1.507 12 346  
19 United States N. Verhagen United States C. de Phillippi United Kingdom D. Harper Paul Miller Racing 1 BMW M4 GT3 EVO 349

+19 Giri

10:00'58.639

 1.213 14 335  
20 Italy A. Caldarelli United Kingdom S. Mitchell France F. Perera Pfaff Motorsports 9 Lamborghini Temerario GT3 349

+19 Giri

10:00'58.905

 0.266 12 303  
21 Brazil D. Serra Italy D. Rigon Italy A. Pier Guidi Risi Competizione 62 Ferrari 296 GT3 349

+19 Giri

10:01'03.095

 4.190 14 284  
22 Italy G. Altoè United Kingdom C. Stevenson France S. Bourdais Dragonspeed 74 Corvette Z06 GT3.R 349

+19 Giri

10:01'04.061

 0.966 13 268  
23 Austria K. Bachler Austria T. Preining France M. Jaminet Manthey 911 Porsche 911 GT3 R (992) 349

+19 Giri

10:01'16.914

 12.853 15 265  
24 Spain A. García United Kingdom A. Sims Germany M. Kirchhofer Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports 3 Corvette Z06 GT3.R 349

+19 Giri

10:01'25.591

 8.677 16 258  
25 United Kingdom B. Barker Norway D. Olsen Germany M. Rockenfeller Ford Racing 64 Ford Mustang GT3 349

+19 Giri

10:01'34.534

 8.943 18 241  
26 United Kingdom J. Hawksworth United Kingdom B. Barnicoat United States K. Kirkwood Vasser Sullivan Racing 14 Lexus RC F GT3 349

+19 Giri

10:01'40.995

 6.461 15 229  
27 Germany C. Mies Belgium F. Vervisch
S. Priaulx Ford Racing
 65 Ford Mustang GT3 349

+19 Giri

10:02'08.486

 27.491 17 220  
28 United States T. Milner Netherlands N. Catsburg
N. Varrone Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
 4 Corvette Z06 GT3.R 348

+20 Giri

10:01'47.583

 1 Giro 14 220  
29 United States R. Ward Switzerland P. Ellis Netherlands I. Dontje Winward Racing 57 Mercedes-AMG GT3 346

+22 Giri

10:01'05.625

 2 Giri 13 385  
30 United States R. Hardwick Italy R. Pera
M. Schuring Team Manthey
 912 Porsche 911 GT3 R (992) 346

+22 Giri

10:01'06.358

 0.733 13 334  
31 United States M. Filippi Turkey S. Yoluç Ireland C. Eastwood DXDT Racing 36 Corvette Z06 GT3.R 346

+22 Giri

10:01'07.959

 1.601 17 319  
32 Germany L. Stolz Netherlands L. Hodenius
J. Roe Lone Star Racing
 80 Mercedes-AMG GT3 346

+22 Giri

10:01'09.119

 1.160 12 308  
33 United States J. Potter United States S. Pumpelly Germany M. Farnbacher Magnus Racing 44 Aston Martin Vantage GT3 Evo 346

+22 Giri

10:01'09.773

 0.654 13 273  
34 France S. Mann France L. Wadoux Italy A. Fuoco Af Corse 21 Ferrari 296 GT3 346

+22 Giri

10:01'10.699

 0.926 15 282  
35 United States A. Adelson United Kingdom C. Ilott Australia T. Sargent Wright Motorsports 120 Porsche 911 GT3 R (992) 346

+22 Giri

10:01'11.250

 0.551 18 260  
36 United States B. Iribe Switzerland F. Schandorff Spain F. Rueda Inception Racing 70 Ferrari 296 GT3 346

+22 Giri

10:01'12.471

 1.221 14 245  
37
O. Triarsi
United States K. Koch United States R. Megennis Triarsi Competizione 		023 Ferrari 296 GT3 346

+22 Giri

10:01'12.776

 0.305 13 241  
38 Canada O. Fidani United Kingdom M. Bell Germany L. Kern 13 Autosport 13 Corvette Z06 GT3.R 346

+22 Giri

10:01'14.403

 1.627 15 226  
39 United States P. Hyett United States D. Cameron United Kingdom J. Edgar AO Racing 99 ORECA LMP2 07 341

+27 Giri

10:01'26.242

 5 Giri 20 245  
40 United States A. Telitz Denmark B. Pedersen United States F. Montecalvo Vasser Sullivan Racing 12 Lexus RC F GT3 339

+29 Giri

10:01'29.533

 2 Giri 14 230  
41 Brazil F. Nasr France J. Andlauer Germany L. Heinrich Porsche Penske Motorsport 7 Porsche 963 308

+60 Giri

8:29'11.127

 31 Giri 12 254  
42 Belgium J. Heylen
R. Yardley
Z. Vanier RS1
 28 Porsche 911 GT3 R (992) 293

+75 Giri

8:38'42.464

 15 Giri 14 212  
43 Netherlands T. Van Der Helm Switzerland N. Müller United States K. Frederick JDC/Miller Motorsports 5 Porsche 963 290

+78 Giri

7:57'07.050

 3 Giri 10 240  
44 Netherlands R. van der Zande United Kingdom N. Yelloly Spain Á. Palou Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 93 Acura ARX-06 257

+111 Giri

7:04'39.126

 33 Giri 14 242  
45 Spain A. Costa Italy L. Patrese United States A. Udell Conquest Racing 34 Ferrari 296 GT3 256

+112 Giri

7:29'22.218

 1 Giro 10 204  
46 United Kingdom J. Calado
R. Agostini
Spain M. Molina Triarsi Competizione 		033 Ferrari 296 GT3 251

+117 Giri

7:25'13.371

 5 Giri 10 197  
47
M. Esterson
N. Johnson
B. Goethe RLL Team McLaren
 59 McLaren 720S GT3 EVO 181

+187 Giri

5:45'50.225

 70 Giri 11 192  
48 Austria P. Eng Germany M. Wittmann Denmark K. Magnussen BMW M Team WRT 25 BMW M Hybrid V8 161

+207 Giri

4:35'23.051

 20 Giri 8 222  
49 United States S. Monk Brazil F. Fraga
J. Altzman Myers Riley Motorsports
 16 Ford Mustang GT3 159

+209 Giri

4:55'18.082

 2 Giri 8 187  
50 United States J. Walker United States T. Bechtolsheimer United States J. Hand Gradient Racing 66 Ford Mustang GT3 159

+209 Giri

4:55'22.248

 4.166 7 178  
51 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche Denmark D. Heinemeier Hansson TDS Racing 11 ORECA LMP2 07 153

+215 Giri

4:51'00.119

 6 Giri 13 225  
52 Costa Rica D. Formal United States T. Hindman United States G. Doyle Wayne Taylor Racing 45 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 110

+258 Giri

2:58'40.044

 43 Giri 6 173  
53 Brazil D. Barrichello United Kingdom T. Gamble Canada Z. Robichon Heart Of Racing Team 27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 37

+331 Giri

2:39'47.720

 73 Giri 4 165  
54 United States P. Gallagher United States R. Foley
F. Selldorff Turner Motorsport
 96 BMW M4 GT3 EVO 18

+350 Giri

27'49.195

 19 Giri 2 156  
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