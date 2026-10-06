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F1 | McLaren cerca il riscatto a Singapore, Houldey: "Vogliamo vincere entrambre le gare"

Il direttore tecnico dell'ingegneria papaya si aspetta che la MCL40 torni a imporsi dopo due gare difficili a Baku e Sepang: a Singapore si corre in notturna e con il format della Sprint. Norris e Piastri potranno puntare al vertice sia nella garetta che nel GP con l'intento di rimettersi in caccia delle Ferrari nel Costruttori.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La McLaren deve ritrovare sé stessa: le due vittorie di Lando Norris in Ungheria e Olanda sembrano ormai lontane anni luce, anche se i due appuntamenti hanno aperto e chiuso rispettivamente la sosta estiva.

Da quando la squadra di Woking ha introdotto l’ultimo pacchetto di aggiornamento la MCL40 sembra aver perso il filo dello sviluppo: tanto a Baku, quanto a Sepang le monoposto papaya hanno mostrato una netta flessione nelle prestazioni, per cui nel terzo appuntamento del trittico che si svolge a Singapore c’è la voglia di invertire la tendenza e puntare nuovamente in alto. 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Neil Houldey, Technical Director Applied Engineering di McLaren sembra avere le idee molto chiare: “Singapore rappresenta una sfida unica perché sappiamo che le temperature saliranno notevolmente; dobbiamo quindi assicurarci che il sistema di raffreddamento sia ottimizzato, che si tratti di motore, cambio, freni o persino del pilota. Dal punto di vista dell'assetto, il tracciato richiede di trovare il giusto equilibrio tra il mantenimento della vettura nella corretta finestra aerodinamica e una buona percorrenza su dossi e cordoli”. 

Il circuito cittadino dove si corre in notturna, con un format condizionato dalla gara Sprint deve rilanciare le ambizioni della McLaren... 
“Riteniamo di non aver sfruttato appieno il potenziale della vettura nelle ultime due gare; abbiamo quindi l'opportunità di analizzare i dati e assicurarci di ottenere il massimo dalla MCL40 a Singapore”.  

Oscar Piastri davanti a Lando Norris, McLaren

Oscar Piastri davanti a Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Forse la nostra auto non è la più adatta alle curve lente a 90 gradi tipiche di Marina Bay, ma quest'anno abbiamo visto come i rapporti di forza varino da un circuito all'altro. Il nostro obiettivo sarà massimizzare le prestazioni in ogni ambito e vedere quale riscontro avremo in termini di tempi sul giro”. 

La squadra di Woking, oltre ai problemi di assetto e aerodinamica, ha accusato anche delle difficoltà di sfruttamento della power unit Mercedes montata sulla MCL40 di Lando Norris, con una perdita di un paio di decimi al giro per l’impossibilità di arrivare alla corretta velocità massima. A giudicare dalle parole di Houldey i dubbi devono essere stati dissipati dall’analisi approfondita dei dati... 
 “Dato il tempo limitato a disposizione nelle prove libere durante un weekend Sprint, la preparazione pre-evento assume un'importanza ancora maggiore. Arriveremo con un piano chiaro, pur rimanendo pronti ad adattarci al variare delle condizioni della pista, all'ingresso della Safety Car o a eventuali incidenti”.  

McLaren MCL40: il raffreddamento sarà uno dei temi cruciali a Singapore

McLaren MCL40: il raffreddamento sarà uno dei temi cruciali a Singapore

Foto di: AG Photo

L’ingegnere non ci gira troppo intorno... 
“Vogliamo vincere entrambe le gare e sappiamo di avere una vettura veloce, ma dobbiamo riuscire a sfruttarne tutto il potenziale. Le ultime due gare non hanno portato i risultati sperati, ma ci hanno fornito dati preziosi e messo in luce aree di miglioramento. Ora dobbiamo lasciarci alle spalle quelle gare, usarle come stimolo e concentrarci totalmente sul fare bene a Singapore. Mancano ancora sette GP alla fine della stagione e i giochi sono ancora aperti per quanto riguarda i piazzamenti sul podio in entrambi i campionati”.  

L’ambizione della McLaren è quella di andare ad acciuffare la Ferrari, seconda fra le squadre, che nel frattempo ha portato a 89 i punti di vantaggio nel campionato Costruttori. 

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