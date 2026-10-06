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F1 | Mercedes, Russell verrà penalizzato a Singapore: c’è il dubbio dell’ADUO anticipato

La PU andata KO a Sepang costringerà George a partire dal fondo e potrebbe aver cambiato i programmi Mercedes: il nuovo turbo, previsto inizialmente per Austin, potrebbe debuttare già a Singapore. Resta aperto anche il nodo aerodinamico, con Russell e Antonelli che potrebbero utilizzare due differenti configurazioni della W17 nel weekend Sprint.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La Mercedes arriva a Singapore con più interrogativi di quanti avrebbe probabilmente voluto. Il weekend di Sepang ha lasciato in eredità due questioni importanti, una ormai definita e l’altra ancora aperta: George Russell dovrà scontare una penalità per la sostituzione della power unit, mentre sul fronte tecnico resta da capire con quale configurazione aerodinamica scenderanno in pista le due W17.

La situazione più chiara riguarda Russell. La power unit utilizzata dal britannico in Malesia ha ceduto nei giri conclusivi della gara e i controlli effettuati successivamente hanno confermato che non potrà essere recuperata. La conseguenza sarà l’introduzione di una nuova unità e la relativa penalità, che costringerà George a partire dal fondo dello schieramento.

È l'epilogo di una gestione del chilometraggio che nelle ultime settimane era diventata sempre più delicata. Mercedes aveva valutato già a Baku la possibilità di introdurre una nuova power unit sulla monoposto di Russell, accettando in quel caso la penalità, ma aveva poi deciso di prolungare la vita del materiale disponibile con l'obiettivo di arrivare fino ad Austin.

La ragione era legata anche ai programmi di sviluppo. Per il Gran Premio degli Stati Uniti era infatti previsto l'esordio di una nuova specifica del turbo, aggiornata sfruttando le possibilità concesse dall'ADUO. Rinviare il cambio avrebbe quindi consentito a Russell di concentrare in un'unica penalità l'introduzione della nuova power unit e della versione aggiornata del componente.

Il cedimento di Sepang ha però anticipato i tempi, obbligando Mercedes a rivedere i propri piani. E proprio qui si apre un primo interrogativo interessante. Nel paddock circola infatti il sospetto che il nuovo turbo possa essere disponibile già a Singapore. Da Brackley non sono arrivate conferme, ma nemmeno una smentita netta, lasciando aperta la possibilità che l'aggiornamento originariamente previsto per Austin venga anticipato sulla monoposto di Russell.

Se così fosse, il problema emerso a Sepang avrebbe almeno una conseguenza positiva: la penalità diventata inevitabile permetterebbe di introdurre immediatamente il componente aggiornato, evitando il rischio di dover affrontare un secondo arretramento sulla griglia poche settimane più tardi.

Ma la power unit non è l'unico dossier aperto in casa Mercedes. Quello forse più delicato riguarda il pacchetto aerodinamico della W17, soprattutto considerando che gli ultimi aggiornamenti portati in pista dalla squadra a Spa (pacchetto a basso carico) sono stati presto accantonati per non aver confermato in pista il passo avanti sperato.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto di: Srinivasa Krishnan

Anche gli aggiornamenti introdotti a Sepang non hanno fornito le risposte che la squadra si attendeva. Il comportamento delle monoposto durante il weekend malese ha sollevato diversi interrogativi e a Singapore Mercedes potrebbe scegliere una strada insolita: mandare in pista Russell e Kimi Antonelli con due configurazioni differenti.

Una monoposto potrebbe mantenere la specifica utilizzata a Sepang, mentre l'altra tornerebbe alla configurazione precedente, quella impiegata fino a Baku. Sarebbe una prova comparativa particolarmente importante per comprendere se le difficoltà incontrate in Malesia siano effettivamente legate agli ultimi sviluppi oppure ad altri fattori specifici del weekend di Sepang.

La scelta, però, non è semplice. Un ritorno alla vecchia configurazione su entrambe le W17 comporterebbe infatti problemi non trascurabili. Oltre alla disponibilità dei ricambi, sarebbe necessario un lavoro significativo per riadattare entrambi i telai alla specifica precedente. Una situazione che rende molto più concreta l'ipotesi di dividere il programma tra le due monoposto.

C'è poi un elemento che aumenta ulteriormente il peso della decisione: Singapore sarà un weekend Sprint. Con una sola sessione di prove libere prima dell'inizio delle sessioni competitive, Mercedes non avrà la possibilità di utilizzare il venerdì per effettuare una comparazione e successivamente uniformare le monoposto sulla soluzione migliore. La configurazione scelta prima di scendere in pista diventerà quindi, di fatto, quella con cui ciascun pilota dovrà affrontare l'intero fine settimana.

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