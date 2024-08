F1 | Red Bull copia Ferrari: c'è un flap verticale simile al Cobra

La Red Bull copia la Ferrari. La squadra di Milton Keynes nel pacchetto di novità che ha introdotto a Zandvoort ha ripreso un concetto aerodinamico che è tipico della SF-24: ai lati dell’attacco dell’Halo al telaio, sopra la presa d’aria che alimenta i radiatori dei servizi, è comparso un deviatore di flusso che è assimilabile a quel profilo che avevamo soprannominato Cobra, mentre è sparito il piccolo flap orizzontale attaccato alla protezione dei sicurezza.

La squadra di Milton Keynes sta lavorando incessantemente nel rivedere l’andamento dei flussi intorno all’abitacolo: lo spacchettamento dell’impianto di raffreddamento in quattro stadi separati ha reso l’hardware della RB20 molto complicato e la gestione delle temperature della power unit Honda e degli accessori dell’ibrido è stata molto più complicata del previsto.

Red Bull RB20: ecco il cofano motore ridisegnato e il flap verticale ai lati dell'Halo Foto di: Giorgio Piola

Pierre Waché ha deliberato per il GP d’Olanda l’uso del cofano motore senza i bazooka, riprendendo la carrozzeria da alto carico aerodinamico che aveva fatto il suo debutto in Ungheria solo con Max Verstappen. La soluzione ora è stata estesa ai due piloti, anche se il disegno del cofano e le branchie per lo sfogo dell’aria calda sono stati rivisti rispetto all’Hungaroring con una maggiore rastremazione dell’insieme sul corpo della meccanica che porta però ad avere un… megafono più appariscente in coda.

Rivisti gli attacchi degli specchietti retrovisori della RB20 Foto di: Giorgio Piola

Nello studio dell’andamento dei flussi con anche il supporto degli specchietti: sulla RB20 è scomparso il convogliatore di flusso che si estendeva verso il posteriore sotto al retrovisore, mentre lo stay orizzontale che si protende dall’abitacolo e si aggrappa allo specchietto con una curvatura a elle che ha assunto la forma di un piccolo profilo.

Stiamo parlando di sviluppi di micro-aerodinamica che dimostrano la cura con cui i flussi vengono studiati e indirizzati alla ricerca delle prestazioni. La Red Bull, comunque, non ha ancora definito quello che può essere definito uno standard della RB20: oltre a modificare il cofano motore in funzione dei tracciati, c’è un’alternanza anche sulle ali anteriori e i musi.

Red Bull RB20: muso vecchio per Verstappen Foto di: Giorgio Piola Red Bull RB20: muso vecchio per Perez Foto di: Giorgio Piola

Se Verstappen dispone a Zandvoort della versione nuova del nasino che è più affusolato, Perez insiste con quello vecchio più squadrato. Si tratta di incertezze che erano impensabili negli anni precedenti, ma mettono in evidenza il clima all’interno del team campione del mondo dopo che Adrian Newey ha ufficializzato la sua uscita…