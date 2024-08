F1 | Leclerc: "Non c'è un problema particolare, solo non siamo veloci"

Un anno fa, proprio alla vigilia del weekend di Zandvoort, Charles Leclerc commentando il momento stellare della Red Bull, ribadì che sarebbe stato quasi impossibile per chiunque raggiungere le prestazioni della squadra di Milton Keynes prima del 2026.

“Ricordo, e devo dire che le cose stanno cambiando molto rapidamente – ha ammesso Leclerc - il che è abbastanza insolito perché in Formula 1 quando si deve recuperare un vantaggio così importante su una squadra ci vuole molto tempo. Ma abbiamo visto quest'anno come la McLaren sia riuscita a fare dei grandi passi avanti molto rapidamente, e non nascondo di essere stato sorpreso. Anche la Mercedes è cresciuta nelle ultime gare, mentre sfortunatamente noi abbiamo avuto un po' più di difficoltà, ma ci stiamo lavorando”.

La Ferrari a Zandvoort non porterà in pista alcuna novità, tutto è rimandato al Gran Premio d’Italia. Leclerc naviga a vista, è cosciente che non avrà a disposizione una monoposto che gli potrà consentire di puntare al massimo obiettivo, ma la fine della difficile fase centrale di stagione potrebbe essere prossima...

“Non mi aspetto che da questa gara torneremo al livello di performance che abbiamo avuto fino a Monaco – ha chiarito Charles – ora non abbiamo più quel ritmo. Tuttavia, nelle ultime due gare, prima della pausa, siamo riusciti ad ottimizzare quello che avevamo a disposizione portando a casa il massimo dei punti possibili. Questo è l'obiettivo a cui possiamo puntare fino a quando non avremo a disposizione gli aggiornamenti, poi speriamo di poterci rimettere in gioco”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Erik Junius

“È una questione di prestazioni – ha proseguito Leclerc - se analizziamo Budapest o Spa si vede che la nostra macchina è a posto, non è che abbiamo un problema particolare. Sappiamo che c’è un po' di bouncing in alcuni punti, e per questo motivo dobbiamo scendere a compromessi, sacrificando la performance. Non è che ci sia un problema particolare, semplicemente non siamo abbastanza veloci”.

In questo scenario si è inserita anche la partenza del direttore tecnico Enrico Cardile, una dipartita che però Leclerc non vede come un potenziale problema in questo momento.

“Non cambieremo il nostro l'approccio – ha chiarito – c’è molta inerzia in un team come la Ferrari, tutto è stato definito molto chiaramente, conosciamo gli obiettivi. Quindi non credo cambi molto a breve termine, abbiamo ancora la stessa visione su quali sono i nostri punti deboli e quali sono le nostre soluzioni”.