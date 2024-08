Red Bull conferma: Liam Lawson titolare in F1 dal 2025

Il futuro di Liam Lawson incassa la prima - mezza - conferma, in attesa della seconda parte, quella fondamentale, in cui saprà dove correrà a partire dal 1 gennaio 2025.

Il pilota australiano è al centro del mercato piloti di Formula 1 ormai da qualche mese prima per via di un rendimento non soddisfacente di Daniel Ricciardo, poi per quello di Sergio Perez. In entrambi i casi i piloti che avrebbe potuto sostituire si sono ripresi o hanno incassato una fiducia legata a fattori esterni, come, ad esempio, i denari garantiti dagli sponsor.

Per questo Lawson si trova ancora fuori dai giochi di Red Bull Racing e Racing Bulls e lo sarà - salvo clamorosi colpi di scena - sino al termine della stagione. Ma il 2025 sarà il suo anno.

Nel corso delle ultime ore Liam ha incassato la certezza di essere al via del prossimo Mondiale di Formula 1 da pilota titolare. A ufficializzare questo status è stato Helmut Marko.

"La decisione riguardo il futuro di Liam Lawson sarà presa a settembre", ha detto a Kleine Zeitung, quotidiano austriaco, aggiungendo però una parte fondamentale della questione: "Sarà sicuramente titolare su una delle nostre macchine il prossimo anno".

La decisione di settembre farà conoscere su quale macchina correrà Lawson, una Red Bull o una Racing Bulls. Questa notizia ha anche offerto una certezza collaterale ed è legata al destino di Sergio Perez e Daniel Ricciardo.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Con Max Verstappen e Yuki Tsunoda già confermati per la prossima stagione - il giapponese ha firmato il rinnovo annuale solo poche settimane fa, mentre il 3 volte iridato ha un contratto ancora molto lungo con Milton Keynes - i sedili di Sergio Perez e Daniel Ricciardo tornano bollenti.

Sebbene Sergio Perez si sia visto rinnovare il contratto poche settimane fa con un biennale, è andato molto vicino al licenzialmento dopo Spa-Francorchamps. Solo una questione economica ha salvato il messicano almeno sino al termine dell'anno. Daniel Ricciardo s'è ripreso dopo un avvio di stagione da incubo, ma è facile che il suo posto possa essere preso da Lawson a partire dal 2025.

A questo punto per Ricciardo l'unica speranza di rimanere in Formula 1 porta il nome di Red Bull. Qualora Perez dovesse essere appiedato, l'australiano potrebbe avere il nulla osta a tornare a Milton Keynes. Vice versa, la sua avventura in Formula 1 potrebbe terminare il 31 dicembre di quest'anno.

"So che le prestazioni sono le mie migliori amiche", ha detto Daniel nella giornata di oggi. "E so quello che posso fare, quello di cui sono capace e quello che mi può mettere in ottima posizione per rimanere nella famiglia Red Bull per il prossimo anno. Sono concentrato su questo aspetto".

"Parlando invece di Liam, lo abbiamo già visto correre lo scorso anno e ha fatto molto bene, ha fatto proprio un gran lavoro. Credo si meriti un sedile. In un certo modo, sono felice per lui. E' un pilota che lo merita".

"Per quanto mi riguarda credo che il futuro sia un po' incerto, ma se faccio bene sono sicuro che ci sarà posto per me, da qualche parte".