F1 | Piastri: la costola rotta è stata causata dal sedile montato male

Oscar Piastri ha rivelato che il sedile montato male è stato la causa della costola fratturata con cui ha dovuto convivere per almeno tre gare prima della pausa estiva della Formula 1. Dopo il Gran Premio del Belgio, l'australiano della McLaren ha reso noto di essersi rotto una costola e di aver corso con questa frattura durante la sua prima vittoria in Ungheria.

Parlando per la prima volta della causa del problema, Piastri ha detto di sospettare che il suo sedile, fatto su misura per lui, abbia creato un punto di pressione. "Il sedile viene realizzato, ovviamente, all'inizio dell'anno e a volte si sbaglia un po'", ha detto. "Alcune piste non ti espongono a quell'errore, ma credo che quando si passa su piste come Barcellona, l'Austria e Silverstone, quelle siano tre piste molto dure".

"Quindi era solo un punto di pressione che alla fine ha ceduto. Ma ora è di nuovo tutto a posto. Abbiamo cambiato il sedile e l'abbiamo sistemato immediatamente. Quindi sì, tutto è tornato alla normalità".

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri ha detto di aver scoperto la frattura della costola solo dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, ma sospetta che sia avvenuta qualche gara prima. "La TAC è stata fatta il giorno dopo Silverstone, ma la frattura era sicuramente precedente", ha detto.

Quando gli è stato domandato per quante gare pensa di averla avuta, Piastri ha risposto: "Tre, direi. Ma sì, sicuramente è successo ad un certo punto intorno all'Austria".

"Credo che a Barcellona sia stato un fastidio, e poi in Austria è stato piuttosto doloroso. Quindi è stato piuttosto brutto per alcuni giorni. Ma sì, abbiamo apportato alcune modifiche e la situazione stava già migliorando anche con la guida. Quindi va tutto bene".

Piastri ha detto che non c'era nulla che potesse fare fisicamente per fermare il problema, ma ha ritenuto che le modifiche già apportate al sedile avessero calmato le cose.

"Credo che abbiamo individuato le modifiche da apportare al sedile e, anche se la costola era rotta, il dolore si è attenuato molto una volta cambiate alcune cose", ha aggiunto. "Anche guidando a Budapest e a Spa il dolore non peggiorava, anzi migliorava".