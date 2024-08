F1 | Vasseur: "In Olanda sarà una lotta sul filo dei centesimi"

La Ferrari torna in pista a Zandvoort dopo la sosta estiva. La Scuderia è intervenuta sulla SF-24 cercando una soluzione definitiva del fondo, nella speranza di ritrovare la strada della competitività, anche se Fred Vasseur magnifica la pole position del Belgio e il terzo posto di Charles Leclerc nelle Ardenne.

La struttura di Maranello è in piena trasformazione: durante la sosta delle vacanze è stata aggiornata la galleria del vento con un nuovo tappeto mobile che dovrebbe rendere la correlazione dei dati wind tunnel e pista ancora più reali, facilitando lo sviluppo di una vettura che sta soffrendo molto più del previsto nel momento cruciale della stagione, quando McLaren e Mercedes si sono rivelate sfidanti della Red Bull più determinate rispetto alle rosse.

L’Olanda è l’eremo di Verstappen e, almeno sulla carta, la pista dei Paesi Bassi non è certo quella ideale per la SF-24. L’atteggiamento di Fred Vasseur, infatti, è ottimistico perché parla di distacchi che saranno molto contenuti...

“Siamo arrivati alla pausa estiva con il Gran Premio del Belgio nel quale come squadra abbiamo complessivamente mostrato una buona prestazione, conquistando la pole position e un piazzamento da podio con Charles, risultati che ci hanno dato fiducia. Ripartiamo da Zandvoort, un circuito completamente diverso da Spa-Francorchamps, corto, stretto e tortuoso nel quale sarà fondamentale ogni piccolo dettaglio, soprattutto in qualifica visto che superare è veramente difficile”.

Dettaglio del fondo della Ferrari SF-24 Foto di: Giorgio Piola

Il team principal si aspetta molto sia dai piloti che dal muretto…

“Come al solito ci concentreremo su noi stessi cercando di estrarre il massimo del potenziale dal nostro pacchetto, che in altre parole significa essere in grado di trovare la miglior messa a punto ma anche identificare le scelte giuste nei momenti decisivi – in qualifica come in gara – sia da parte del muretto che dei piloti”.

La Ferrari riaccende i motori consapevole che sarà molto importante la qualifica…

