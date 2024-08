F1 | Bono, niente Ferrari: resta in Mercedes con promozione

Peter Bonnington non seguirà Lewis Hamilton in Ferrari. Anzi, rimarrà in Mercedes per occupare un nuovo ruolo a partire dal 2025.

Dalla prossima stagione di Formula 1, l'attuale ingegnere di pista del 7 volte iridato sarà promosso a responsabile dell'ingegneria di gara di Mercedes, ma già a partire da Zandvoort occuperà il nuovo ruolo assieme a quello ordinario accanto a Hamilton.

A confermare la promozione di "Bono" è stato un portavoce di Mercedes, il quale ha anche aggiunto che l'anno prossimo il 49enne sarà anche l'ingegnere di pista di uno dei due piloti Mercedes della prossima stagione.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, con Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorsport.com può anticipare che Bono dovrebbe diventare l'ingegnere di pista del pilota che andrà a sostituire il partente Lewis Hamilton. Andrea Kimi Antonelli è sempre il pilota favorito alla conquista del sedile per il 2025.

Bonnington è ingegnere di pista di Hamilton dal 2013, prima stagione in cui Hamilton approdò a Brackley dopo la sua avventura fruttuosa in McLaren. Da allora i due sono andati alla conquista di 6 titoli iridati e il sodalizio avrà termine alla fine di questa stagione, con il passaggio di Lewis in Ferrari.

Hamilton, però, troverà in Ferrari qualche volto noto con cui ha avuto a che fare nel suo decennio abbondante da pilota Mercedes. Stiamo parlando di Loic Serra, che si unirà alla Scuderia di Maranello come responsabile dell'ingegneria delle prestazioni del telaio a partire dal mese di ottobre. Oltre a Serra, troverà anche Jock Clear, con cui lavorò nei primi 2 anni in Mercedes.