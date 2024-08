F1 | Aston Martin porterà al debutto le gomme 2026 sulla AMR23 mule car

Sarà l’Aston Martin la squadra che farà debuttare in pista le gomme 2026. La squadra di Silverstone sta approntando una AMR23 come mule-car in vista del test che la Pirelli programmerà sul circuito di Barcellona fra i GP di Baku e Singapore. Per il fornitore unico milanese di tratta di un momento febbrile, visto che, mentre la stagione proseguirà con il previsto calendario di gare, si incroceranno i collaudi per la definizione delle coperture 2025 con i primi giri in pista degli pneumatici da 18 pollici leggermente più stretti e con un diametro minore rispetto agli attuali 720 mm.

Se a Monza, dopo il GP d’Italia, proseguirà il lavoro per definire le “scarpe” del prossimo anno con un orientamento alla riduzione del surriscaldamento e alla delibera della C6 una mescola più morbida che si aggiungerà alla gamma disponibile per rispondere in modo particolare alle esigenze dei circuiti cittadini, a Barcellona inizierà la sperimentazione verso il nuovo regolamento.

Confronto tra le monoposto 2024 e 2026 Foto di: Giorgio Piola

La FIA e la Pirelli hanno chiesto alle squadre la disponibilità a modificare una monoposto per trasformarle in mule car: l’adattamento non sarà semplice visto che dovranno essere rifatte le sospensioni per adeguare la vettura alle minori dimensioni delle F1 agili decisamente più strette e dovrà essere rivista anche la veste aerodinamica. La Federazione Internazionale ha inviato ai team la TD nella quale specifica i valori: si parla della riduzione del 30% del carico e del 40% in meno nella resistenza all’avanzamento.

Ciò significa che vedremo la AMR23 girare su una pista come quella di Montmelò da medio-alto carico con ali scariche adatte a Monza e con diverse parti della carrozzeria “trimmate”, vale a dire tagliate, per migliorare la penetrazione nell’aria.

Dopo Aston Martin toccherà a McLaren e Alpine proseguire il primo lavoro di indagine e sviluppo con le gomme più strette e con un diametro minore che renderà la spalla più bassa e rigida rispetto a oggi, cambiando il comportamento e le reazioni delle monoposto rispetto a oggi.