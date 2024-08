F1 | Red Bull: anche Perez senza il bazooka, confronti sulle ali

La Red Bull mantiene le due anime della RB20. A Zandvoort la squadra campione del mondo ha deciso di tornare alla configurazione aerodinamica del cofano motore senza “bazooka”, scegliendo la carrozzeria che il solo Max Verstappen aveva utilizzato nel GP d’Ungheria.

In Olanda, invece, entrambe le vetture di Milton Keynes sono state preparate nella versione da maggiore carico, per cui anche il confermato Sergio Perez avrà l’opportunità di prendere in mano questa versione della RB20, dal momento che a Budapest era venuta pronta una sola fornitura, dal momento che si trattava di un pacchetto che era stato inizialmente programmato per un debutto proprio nei Paesi Bassi.

Come si ricorderà a Spa-Francorchamps, per il GP del Belgio che ha preceduto la sosta estiva, la Red Bull aveva scelto il “bazooka”, dando la sensazione che la… novità sarebbe stata parcheggiata. Evidentemente non è così...

Pierre Waché, direttore tecnico Red Bull, invece, crede nella soluzione di raffreddamento che è stata approntata per le piste più lente e che richiedono più downforce, per cui sarà interessante scoprire le RB20 con quali soluzioni scenderà in pista nel primo turno di prove libere di domani, visto che nelle ultime due gare la squadra di Milton Keynes ha fatto molti esperimenti in materia di ali anteriori, musi e fondi.

Red Bull RB20: comparazione fra le due ali anteriori. Sono identiche tranne che nel regolatore d'altezza del flap Foto di: Giorgio Piola

Nel box di Zandvoort ci sono entrambe le ali anteriori usate in Belgio: sono identiche in tutto e per tutto, tranne che nella diversa collocazione del comando di regolazione del flap. Uno si trova quasi in prossimità del muso (ala di Perez) e l’altro dalla parte opposta, vale a dire in vicinanza della paratia laterale (ala di Verstappen). Evidentemente le due soluzioni consentono diverse deformazioni per la flessione dell’ala.

Max Verstappen dispone di 78 punti di vantaggio su Lando Norris, per cui il pilota arancione può affrontare la gara di casa con una certa tranquillità, anche se è consapevole del fatto che sono quattro GP che non sale sul gradino più alto del podio. Nelle tre precedenti edizioni della gara olandese, Max ha sempre vinto con il… braccio fuori: "Ora siamo tutti molto più vicini. Se ci saranno le condizioni proverò a vincere, altrimenti cercherò di raccogliere il massimo possibile. Stiamo cercando di migliorare la vettura. La speranza è trovare da qui un migliore bilanciamento della macchina…”.

Il team di Christian Horner, piuttosto, è parso piuttosto indispettito dalle voci che erano state messe in giro sul fatto che la RB20 avesse dominato a inizio stagione con un sistema di frenata posteriore asimmetrica, in grado di simulare le ruote dietro sterzanti. Il congegno non è stato mai stato montato sulla vettura di Adrian Newey e la FIA ha confermato che nessuno ha utilizzato un congegno che è vietato dai regolamenti.