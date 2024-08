F1 | Alonso: "Per Aston è più importante trovare la direzione per il 2025"

Fernando Alonso afferma che "non importa" se l'Aston Martin finirà in posizioni poco remunerative in termini di punti nelle prossime gare , perché preferirebbe che l'Aston Martin desse priorità al miglioramento della vettura in vista della stagione 2025 di Formula 1.

Finora l'Aston Martin non ha ottenuto un piazzamento superiore al quinto posto nella stagione 2024 - che ha ottenuto solo una volta, nel Gran Premio dell'Arabia Saudita - e non è riuscita a ripetere il suo stato di forma da podio del 2023.

Mentre rivali come McLaren, Ferrari e Mercedes hanno fatto grandi progressi dall'inizio di quella stagione, l'Aston Martin ha subito il contraccolpo del suo importante pacchetto di aggiornamento - che comprendeva un fondo, un'ala anteriore ed un diffusore - introdotto ad Imola, che l'ha costretta a reimpostare il suo percorso di sviluppo.

Alonso ha suggerito che gli scarsi risultati dell'Aston Martin a Barcellona ed in Austria (le uniche gare, oltre a Monaco, in cui la squadra non è riuscita a fare punti nel 2024) sono dovuti ad "alcuni errori di configurazione della vettura" in termini di set-up.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Quando gli è stato chiesto cosa si aspetta dalla seconda parte della stagione 2024, che prenderà il via a Zandvoort questo fine settimana, Alonso ha risposto: "Il nono e il decimo posto, a ogni gara, è il nostro obiettivo".

"Le prime quattro squadre sono tra i 30 e i 45 secondi davanti a noi ogni gara. Per essere tra i primi otto, abbiamo bisogno di un ritiro da parte delle auto che ci precedono".

"Quindi, sì, assicurarsi il nono e il decimo posto non è così facile. In effetti, nelle ultime gare non ci siamo mai riusciti (Alonso o il suo compagno di squadra Lance Stroll sono arrivati undicesimi in Ungheria e a Spa).

"Sì, credo che segnare punti ed essere in Q3 sarà l'obiettivo di ogni fine settimana. Ma questo è in termini di risultati e di cose che si vedono. Sullo sfondo, abbiamo molti test, molte idee sulla vettura che vogliamo testare in preparazione della vettura del prossimo anno e cose del genere".

"Quindi, questa sarà la mia più grande motivazione o la mia più grande speranza per le restanti dieci gare: avere una buona comprensione di molti dei punti interrogativi che abbiamo e finire la stagione con un'idea chiara".

"Non importa se saremo o meno nei punti, ma dobbiamo assicurarci di iniziare il prossimo anno sulla strada giusta", ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Ben Hunt