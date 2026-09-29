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F1 | McLaren: Norris e Piastri hanno scoperto la pista di Sepang solo al simulatore

Il GP del Bahrain che si disputa sul tracciato malese riporta la F1 su una pista dove non corre da nove anni. Randy Singh, Senior Director Racing, spiega quali sono le opportunità di riscatto della squadra di Woking e quali sono le possibili insidie.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

In McLaren la voglia è di cancellare subito il weekend di Baku che ha prodotto zero punti per effetto dell’incidente subito da Lando Norris e per il lungo di Oscar Piastri che ha fatto scivolare indietro l’australiano che ha chiuso al 13esomo posto finale. 

Il GP del Bahrain che non si disputa a Sakhir, ma riporta la F1 a Sepang in Malesia, propone l’immediata opzione di riscatto alla squadra “papaya”, visto che la gara azera ha interrotto una rincorsa positiva che ha fruttato anche due vittorie con Norris. 

Lando Norris, McLaren, lascia la sua MCL40 dopo l'incidente subito a Baku

Lando Norris, McLaren, lascia la sua MCL40 dopo l'incidente subito a Baku

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Sepang, però, è da considerarsi a tutti gli effetti una pista... nuova perché l’ultima volta che si è corso con le monoposto di F1 era il 2017: non deve sorprendere, quindi, se sia Lando Norris che Oscar Piastri non hanno mai guidato sul tracciato malese che per loro, come per molti altri piloti del Circus, è una novità. 

Randy Singh, Senior Director della squadra di Woking, spiega: "Tornare a Sepang, dopo quasi dieci anni rappresenta una sfida interessante, soprattutto considerando la scarsità di dati recenti relativi a questa generazione di vetture. Ci siamo preparati a fondo al simulatore, dando anche a Lando e Oscar il tempo di imparare il tracciato; tuttavia, permangono incertezze sull'accuratezza dei modelli del circuito e sulla nostra comprensione dell'asfalto, fattori che influiranno notevolmente sul comportamento degli pneumatici”.  

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L’appuntamento di Sepang diventa molto interessante perché la pista malese sarà una grande incognita anche e, soprattutto, nella gestione dell’energia elettrica, e avremo modo di scoprire chi meglio di altri avrà saputo fare i compiti a casa... 
“La giornata di venerdì sarà quindi fondamentale: i piloti prenderanno confidenza con la pista, mentre noi lavoreremo per definire il miglior assetto e la configurazione della vettura, studieremo il comportamento delle gomme e valuteremo le dinamiche di sorpasso in gara con questa monoposto e le nuove power unit”. 

Dal debriefing di Baku è emerso che il vistoso pacchetto di aggiornamento portato sulla MCL40 ha funzionato “... ma il pieno potenziale emergerà maggiormente su circuiti che offriranno una maggiore varietà di caratteristiche tecniche”.

In McLaren hanno analizzato tutti i dati anche per cercare di risolvere i limiti di velocità di punta della MCL40 visto che fra le altre corse sarebbe emerso anche un problema agli iniettori.

La nuova pancia della McLaren MCL40 che ha debuttato in Azerbaijan

La nuova pancia della McLaren MCL40 che ha debuttato in Azerbaijan

Foto di: AG Photo

La configurazione del tracciato dovrebbe andare incontro alle esigenze “papaya”: "Dal punto di vista delle prestazioni- prosegue Singh -, Sepang richiede un delicato equilibrio tra carico aerodinamico e resistenza all'avanzamento. I lunghi rettilinei premiano la potenza e l'ottimizzazione dell'erogazione dell'energia, mentre la varietà delle curve favorisce vetture dotate di buon carico aerodinamico; è probabile che i team puntino proprio su questa caratteristica. Dopo il significativo pacchetto di aggiornamenti introdotto in Azerbaijan, non porteremo novità altrettanto corpose in Malesia, anche se prevediamo di utilizzare alcune componenti della carrozzeria specifiche per questo circuito". 

L’elevato degrado delle gomme è sempre stato un importante aspetto strategico proprio come la variabilità meteo: “La prospettiva di forti piogge pomeridiane rappresenta un aspetto significativo della nostra preparazione, soprattutto considerando che non si sono ancora disputate sessioni competitive sul bagnato con i regolamenti attuali e che a Sepang le precipitazioni possono essere di notevole intensità”. 

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