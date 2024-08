F1 | Hamilton, niente Bono in Ferrari: "Ha scelto il meglio per sé"

Lewis Hamilton si imbarcherà in una nuova avventura il prossimo anno, quando approderà alla corte di Maranello affiancando Charles Leclerc in Ferrari. Tuttavia, ad affiancarlo in questa nuovo percorso non ci saranno alcuni di quei personaggi che l’inglese sperava di avere al suo fianco anche in Rosso.

Infatti, chi non seguirà il sette volte campione del mondo in Ferrari sarà Peter "Bono" Bonnington, ovvero l’ingegnere di pista che ha seguito Hamilton in Mercedes sin dal suo arrivo nel lontano 2013. Il britannico sperava che Bono lo potesse seguire anche nel team di Maranello, in modo non solo da proseguire un rapporto che va avanti da oltre dieci anni, ma anche per trovare un punto di riferimento in un ambiente che sarà comunque completamente nuovo per lui.

Tuttavia, l'ingegnere britannico è stato promosso in Mercedes e rimarrà con le Frecce d'Argento anche in futuro, mantenendo però anche il suo ruolo di ingegnere di pista, in un doppio ruolo che sembra quasi riprendere quello di Gianpiero Lambiase in Red Bull.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, con Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

Parlando in vista del Gran Premio d'Olanda di questo fine settimana, Hamilton ha detto di comprendere le ragioni della permanenza di Bonnington in Mercedes, anche se sarà consapevole iniziare da zero un nuovo rapporto con un differente ingegnerei di pista dopo tanti anni con una figura fidata al suo fianco.

“Speravo che Bono passasse alla Ferrari? Mi sarebbe piaciuto continuare con lui. Abbiamo un ottimo rapporto. Gli voglio bene, è come un fratello, ma sono molto, molto felice per lui. Per me si tratta solo di fare ciò che è il meglio per te stesso. Nel suo caso, fare le valigie e andarsene, posso solo immaginarlo: non si tratta di lui e della sua compagna. È una cosa che riguarda entrambi”.

"Sapevo che sarebbe stato improbabile che venisse con me, perché sarebbe stato un cambiamento drastico nella sua vita. Ma sono davvero felice che noi qui in squadra riconosciamo il suo percorso professionale, in modo che possa crescere di più. In ogni caso saremo una famiglia per sempre. Ne abbiamo parlato e vogliamo solo assicurarci di finire in bellezza".

Quando gli è stato chiesto se avrebbe potuto iniziare a parlare con il suo nuovo ingegnere di gara solo a gennaio, quando inizierà il suo nuovo contratto, Hamilton ha confermato e ha aggiunto: "È dura. Questo rende le cose molto difficili, ma credo che sia lo stesso per chiunque si trasferisca in un nuovo team”, ha raccontato l’inglese. Indubbiamente Riccardo Adami è la figura di riferimento data la sua lunga esperienza nel ruolo, che in Ferrari l’ha portato anche a lavorare con Sebastian Vettel e Carlos Sainz, creando un ottimo rapporto.

"Deve essere qualcuno con cui si va d'accordo, con cui sia facile costruire un rapporto di fiducia. Il prossimo anno sarà quasi un processo in cui ci andremo a scoprire l’un l’altro. Capiremo abbastanza presto se funzionerà o meno, e credo che si tratti solo di comunicare".

Dopo aver escluso il passaggio di Bonnington, ad Hamilton è stato chiesto se qualche altra figura della Mercedes lo seguirà in Ferrari: "Non che io sappia. Ci sono alcune persone con cui ho lavorato in passato, quindi le conosco, come Fred Vasseur".