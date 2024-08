Max, già 200 GP: "Ho superato la metà del percorso in F1"

Max Verstappen prenderà parte al 200esimo gran premio di Formula 1 della carriera proprio in questo fine settimana, al Gran Premio d'Olanda, l'evento di casa.

Sebbene abbia ancora 26 anni, l'olandese è già un veterano del Circus iridato avendo iniziato a correre in Formula 1 nel 2015. Il suo obiettivo, a oggi, è chiudere al meglio la stagione 2024 e capire quale direzione prenderà la Formula 1 nel futuro.

Max crede di essere già arrivato a metà della propria carriera nella massima serie a ruote scoperte del motorsport e ha ribadito il concetto di non voler rimanere tanto a lungo come hanno fatto alcuni suoi colleghi.

L'idea rimane quella di godersi maggiormente la vita, dando al motorsport uno spazio importante, certo, ma inferiore, togliendosi altri sfizi come, ad esempio, correre la 24 Ore di Le Mans.

"Sicuramente ho già superato la metà del percorso in Formula 1, ma sino a ora è stato incredibile. Non sembrano 200 gare, ma durante la stagione ne facciamo così tante che si sommano abbastanza rapidamente".

"Il 2028 è lontano. Nella mia mente, al momento, non ho pensieri legati a un nuovo contratto. Voglio vedere come vanno le cose, voglio vedere i nuovi regolamenti per capire se saranno divertenti o meno".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Red Bull Content Pool

"Poi anche nel 2026 e 2027, c'è ancora molto tempo per vedere cosa accadrà e decidere. Io tengo tutto aperto e sono abbastanza tranquillo".

"Al momento è difficile combinare altre serie con la Formula 1, visto che ci sono così tante gare. Una volta che avrò smesso con la Formula 1 vorrei fare altre cose ed essere più rilassato, quindi essere più a casa perché quando gareggio in qualche categoria, voglio essere competitivo e voglio vincere".

Fino a oggi Verstappen è riuscito a vincere tutte le edizioni del Gran Premio d'Olanda da quando, nel 2021, è stato introdotto di nuovo nel calendario di Formula 1. In questo fine settimana, però, non sembra essere troppo preoccupato pensando all'opportunità di non riuscire a fare il poker di vittorie consecutive in casa.

"Bisogna essere realisti: se si può vincere la gara, ovviamente lo si fa. Ma se le possibilità non ci sono la questione è semplice: non si merita di vincere, si va avanti e si cerca di fare meglio".

"Dobbiamo solo aspettare e vedere dove saremo nel corso del fine settimana. Ora non lo so nemmeno io. L'anno scorso, venendo qui, ero molto più fiducioso riguardo le nostre possibilità di vittoria, ma la stagione di quest'anno è molto più competitiva".

"Da parte nostra, credo che stiamo ancora cercando di migliorare, di trovare un bilanciamento della monoposto migliore. Speriamo di poter iniziare da qui per trovare un equilibrio migliore".