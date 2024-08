F1 | Red Bull: una poltrona per due. Chi salta fra Perez e Ricciardo?

C’è una poltrona, forse, per due. Helmut Marko ha confermato che Liam Lawson sarà al via del mondiale di Formula 1 2025, senza specificare se indosserà la tuta Racing Bulls o Red Bull. In ottica ‘mercato’ non fa molta differenza, la decisione del consulente della Red Bull comporta l’uscita di almeno uno dei due piloti attuali, Daniel Ricciardo e Sergio Perez.

Marko ha fatto intendere di non avere fretta, di fatto si tratta di una decisione interna che riguarda piloti già sotto contratto con Red Bull. Con Max Verstappen solido più delle fondamenta della sede di Milton Keynes, e la recente conferma di Tsunoda, la promozione di Lawson permette di avvicinarsi alla composizione finale del puzzle.

Nonostante le recenti conferme che Christian Horner ha ribadito anche internamente all’azienda, il primo indiziato a lasciare la squadra resta Perez. L’okay di Horner è arrivato in risposta alle voci emerse durante il weekend di Spa, secondo le quali Checo sarebbe stato in uscita dalla squadra proprio dopo la tappa belga.

Altra cosa è il futuro nel lungo periodo, uno scenario tutt’altro che definito nel quale Sergio, a dispetto di un contratto per la stagione 2025, non può dirsi al sicuro poiché non ha rispettato le clausole di performance previste.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

“So che le prestazioni sono ancora un’arma nelle mie mani – ha ribadito Ricciardo – se farò ciò che so di poter fare mi metterò in una posizione buona nella ‘famiglia’ Red Bull per il 2025. In quanto a Liam, credo che meriti un posto in griglia, lo scorso anno ha fatto un ottimo lavoro”.

Se nel caso di Perez le possibilità sono conferma o addio, per Ricciardo gli scenari passano da una possibile promozione in Red Bull ad una conferma in Racing Bulls. Ovviamente anche nel suo caso c’è la possibilità che il 2024 possa concludere la sua avventura in Formula 1, e secondo alcuni addetti ai lavori non è solo Perez il suo avversario.

Isack Hadjar, Campos Racing Foto di: Red Bull Content Pool

Con due vittorie ottenute nelle ultime cinque gare, Isack Hadjar ha preso il largo nella classifica generale del campionato Formula 2. Per lui sono previste sessioni FP1 (una l’ha già disputata con Red Bull) ma potrebbe anche arrivare una promozione diretta in Racing Bulls al via del mondiale 2025.

Dopo anni in cui il vivaio ha lavorato a regime ridotto, la promozione di uno ‘junior driver’ senza anni di penitenza nel ruolo di riserva riporterebbe la Red Bull al ruolo ricoperto per molti anni. C’è, infine, anche un rebus sulla squadra con cui il prossimo anno sarà in pista Lawson. In caso di uscita di Perez potrebbe essere proprio il neozelandese ad affiancare Verstappen, con Tsunoda destinato ad essere confermato per il sesto anno consecutivo nel team di Faenza.