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F1 | Mercedes: in Malesia ecco una livrea speciale dedicata allo sponsor Petronas

Le W17 correranno al GP del Bahrain in Malesia dedicando la propria nuova veste al proprio sponsor principale, Petronas. L'argento lascia spazio al verde della compagnia petrolifera malese.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
La livrea della Mercedes W17 in Malesia

La livrea della Mercedes W17 in Malesia

Foto di: Mercedes AMG

Per una volta, l'argento farà solo da cornice. Mercedes ha svelato questa mattina una livrea speciale che userà questo fine settimana al Gran Premio del Bahrain che si terrà però in Malesia, a causa del conflitto che imperversa ormai da mesi in Medio Oriente.

Il team diretto da Toto Wolff ha deciso di dedicare la veste che le W17 di Andrea Kimi Antonelli e George Russell indosseranno a partire dal primo turno di prove libere del venerdì a Sepang, sede del Gran Premio del Bahrain.

La Malesia è la casa madre di Petronas, title sponsor della squadra che sta dominando la stagione attuale trovandosi in testa al Mondiale Piloti con Antonelli e nel Mondiale Costruttori con tanti punti di margine sulla Ferrari, prima inseguitrice. 

La livrea della Mercedes W17 in Malesia

La livrea della Mercedes W17 in Malesia

Foto di: Mercedes AMG

La nuova colorazione scelta per l'atipico evento malese - considerando che la denominazione continuerà a essere Gran Premio del Bahrain per non far perdere a Sakhir i diritti dello slot nel calendario - è piuttosto appariscente.

Come possiamo notare dalle foto diffuse poco fa dal team di Brackley, le W17 saranno assai vistose e riconoscibili per la scelta cromatica fatta. Il disegno della livrea delle W17 rimarrà infatti quello solito, ma sarà lo schema dei colori a cambiare.

Le due tonalità che andranno a invertirsi sono il classico argento Mercedes e il verde Petronas. Questo, infatti, diverrà protagonista sostituendo l'argento, mentre quest'ultimo diverrà per una volta la cornice, ossia ciò che il verde Petronas fa ormai da tanti anni sulle monoposto tedesche.

La livrea della Mercedes W17 in Malesia

La livrea della Mercedes W17 in Malesia

Foto di: Mercedes AMG

Ciò che cambia di più nell'aspetto è il muso, ora totalmente verde fino all'abitacolo sia nella parte superiore che nelle fiancate, ed è interrotto solamente da due discreti filamenti argentati che si diffondono sulla parte superiore della bocca delle pance.

Cambia anche la colorazione sulle fiancate, con le branchie solitamente argentate che diventano verdi, mentre l'argento continuerà a supportare questa colorazione con un nastro che arriva fino al retrotreno. Insomma, una W17 che sarà molto verde e che sarà ancora più distinguibile durante questo fine settimana.

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