F1 | Carlos Sainz esclusivo: "Dopo l'inatteso addio alla Ferrari ho dovuto ritrovare me stesso"

Baku, per Carlos Sainz, non può essere un luogo come gli altri. Quando gli parliamo alla vigilia del Gran Premio dell’Azerbaijan, lo spagnolo è appena arrivato in città e il pensiero torna inevitabilmente a dodici mesi prima, quando proprio sulle strade della capitale azera aveva conquistato il suo primo podio con la Williams.

Uno dei momenti che ancora oggi considera tra i più belli della propria carriera e che, alla luce delle difficoltà vissute nel 2026, sembra appartenere quasi a un’altra stagione. Sainz arriva infatti a Baku dopo mesi complicati, in cui la FW48 non gli ha permesso di raccogliere quanto sperato.

Eppure, sul piano personale, la sua percezione è quasi opposta: a 32 anni sente di essere vicino al picco della propria carriera e di guidare a un livello molto alto. È proprio questo contrasto, fra le sensazioni al volante e la povertà dei risultati, a rendere il momento particolarmente frustrante.

Carlos, come stai?

“Bene. Sono atterrato ieri per il weekend di gara. È un posto che mi porta tanti bei ricordi dell’anno scorso, del mio primo podio con la Williams. Probabilmente è stato uno dei momenti più belli della mia carriera, quindi adesso Baku è un posto importante per me”.

Che momento è questo della tua vita e della tua carriera?

“È un momento particolare perché, a livello di performance personale, sento che sto facendo un buon anno. Ho 32 anni e penso di essere vicino al picco della mia carriera. Sento di guidare abbastanza bene quest’anno, ma allo stesso tempo è stata una stagione molto frustrante, con tanti problemi sulla macchina che non ci hanno permesso di ottenere buoni risultati. Sento che, in un certo senso, sta diventando un anno un po’ perso della mia carriera, perché non stiamo riuscendo a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti. Spero che possa essere semplicemente un anno strano, e che dalla prossima stagione riusciremo a ritrovarci in una posizione migliore”.

Sei arrivato alla Williams nel 2025, ma prima hai corso con Toro Rosso, Renault, McLaren e Ferrari. Che cosa pensi di aver portato a questa squadra e quanto è cambiata da quando sei arrivato?

“Prima di tutto ho portato la mia esperienza e la mia velocità come pilota. Dopo dodici anni in Formula 1 penso che più o meno tutti conoscano i miei punti di forza. Ma soprattutto credo di aver portato esperienza e un certo modo di lavorare, cercando di aiutare questa squadra a migliorare. Ho avuto la possibilità di conoscere team di vertice come Ferrari e quindi posso dare alla Williams dei riferimenti su dove si trovi oggi una squadra top e su cosa serva per raggiungere quel livello. La cosa positiva è che abbiamo anche James Vowles, che viene dalla Mercedes, e Alex [Albon, n.d.r.], che ha vissuto l’ambiente Red Bull. Ci sono tre o quattro figure importanti all’interno del team che sanno come funziona una squadra di vertice. Stiamo cercando di portare Williams nuovamente a quel livello in futuro”.

Hai deciso di legarti alla Williams anche per il futuro. Al di là delle motivazioni tecniche, che cosa hai trovato nelle persone di questa squadra che ti ha convinto a continuare a credere nel progetto?

“Ci sono due ragioni principali. La prima è che mi fido del progetto, delle persone e della visione che esiste all’interno della squadra nel medio-lungo periodo. È vero che quest’anno è stato molto deludente, un anno che nessuno si aspettava. Ci ha fatto capire anche quanto ci sia ancora da migliorare e che probabilmente siamo più lontani di quanto pensassimo. L’anno scorso era successo quasi il contrario: avevamo ottenuto risultati anche migliori rispetto alle aspettative. Quest’anno, invece, è stato molto più difficile".

"La seconda ragione è che mi sono sentito a casa sin dal primo momento in cui sono arrivato. Alla Williams mi sono sentito molto ascoltato e per me, come pilota, è fondamentale. Voglio sentire che quando parlo le persone mi ascoltano e che determinate cose possano andare nella direzione che suggerisco. Qui, fino a questo momento, è stato esattamente così. Alcuni dei miei anni migliori sono stati alla McLaren e anche alcuni anni in Ferrari. Alla McLaren, per esempio, mi sentivo in maniera molto simile a come mi sento oggi alla Williams. E penso che un pilota riesca a esprimere la propria migliore performance proprio quando si trova in un ambiente del genere”.

Ti sei spesso definito una persona molto razionale. Esiste però un Carlos Sainz che fa fatica a lasciarsi alle spalle una giornata negativa in pista?

“Sicuramente. Sono il primo che, quando va a letto dopo una giornata in cui le cose non sono andate bene, soffre pensando agli errori commessi. L’esperienza, però, mi ha dato uno strumento fondamentale: capire che il mondo non finisce lì. Tutti abbiamo vissuto weekend belli e brutti. La vita continua e il valore di un pilota non diminuisce per una gara andata male. Magari per quella settimana Motorsport o Autosport ti danno un brutto voto, la gente pensa che la tua carriera sia finita e sembra che tutto finisca lì. Ma con l’esperienza impari a gestire mentalmente queste situazioni. Sai che è soltanto una gara e che magari quella successiva fai un podio a Baku, tutti si dimenticano di ciò che è successo prima e improvvisamente vieni considerato un altro pilota. L’esperienza, da questo punto di vista, aiuta tantissimo”.

Qual è stato il momento più difficile della tua carriera?

“Sicuramente i mesi successivi alla notizia che avrei lasciato la Ferrari. Sinceramente pensavo che sarei rimasto lì per molto tempo. Venivamo da quattro anni belli, nei quali penso che io e Charles [Leclerc, n.d.r.] avessimo fatto un buon lavoro insieme e la squadra stava andando nella direzione giusta. Non mi sarei mai aspettato di lasciare la Ferrari, ma quella situazione si è verificata e ho avuto bisogno di due o tre mesi per ritrovare un po’ me stesso, capire in che modo continuare la mia carriera e quale sarebbe stato l’obiettivo successivo. Sono stati mesi difficili, ma credo che proprio grazie a quella difficoltà abbia poi trovato probabilmente la miglior forma della mia carriera. Ho vinto in Australia, ottenuto podi e penso di aver disputato un 2024 molto buono”.

E invece qual è stato il momento più bello?fatica a lasciarsi alle spalle una giornata negativa in pista?

“Ho tantissimi bei ricordi degli anni alla McLaren. Mi sono divertito molto a guidare per quella squadra e a conquistare i miei primi podi. Poi ci sono state le vittorie in Ferrari: è impossibile descrivere quello che prova un pilota quando vince le prime gare della propria carriera. E credo che il modo in cui siano arrivate quelle quattro vittorie le renda tutte particolari. Poi c’è stato il podio con Williams. Avevo fatto la mia scommessa scegliendo questa squadra e magari qualcuno pensava fossi matto. Poi abbiamo trovato tre podi nel finale della stagione e tutto sembrava andare nella direzione perfetta. Proprio per questo quest’anno è difficile da comprendere: è stata davvero una stagione molto complicata”.

Porti un cognome molto importante nel mondo del motorsport. C’è stato un momento in cui hai vissuto il cognome Sainz più come un peso che come un privilegio?negativa in pista?

“Sì, sicuramente nei miei primi anni in karting. In quel periodo sentivo che il peso del mio cognome era maggiore rispetto ai vantaggi che poteva darmi. Quando ero piccolo sentivo molto quella pressione. La vedevo e percepivo di non essere trattato allo stesso modo proprio perché ero figlio di chi ero. Ci sono state alcune situazioni molto complicate che non voglio raccontare adesso, ma tra gli 11 e i 14 anni, nel karting, ho vissuto dei momenti brutti. Forse un giorno li racconterò in una biografia. Sicuramente sentivo la pressione e ho visto alcune persone comportarsi male con un ragazzo di 12 o 13 anni. È una cosa che non mi è piaciuta”.

Se oggi potessi incontrare il Carlos di 15 o 16 anni, gli diresti che ne è valsa la pena? C’è qualcosa della vita di un ragazzo “normale” che pensi di esserti perso?

“Gli direi sicuramente che ne è valsa la pena. Non ho mai avuto un momento in cui mi sia chiesto davvero se tutto quello che stavo facendo valesse il sacrificio, perché mi sono sempre divertito. Guidare, andare alle gare, correre: è sempre stato il mio sogno. Anche quando perdevo alcune esperienze normali per un ragazzo di 16 anni, non ho mai pensato che fosse un sacrificio. Pensavo semplicemente di stare facendo quello che volevo fare. Naturalmente ci sono stati momenti di tensione e pressione, momenti in cui non sapevo se sarei riuscito ad arrivare in Formula 1 o a diventare davvero un pilota di Formula 1. A quel ragazzo che aveva dei dubbi sul fatto che un giorno sarebbe arrivato qui, o addirittura avrebbe vinto delle gare, direi di non preoccuparsi. Ce la farà. E probabilmente avrà una carriera persino migliore di quanto immaginasse”.