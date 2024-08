F1 | Ufficiale: Jack Doohan debutterà in Alpine nel 2025

Il prossimo anno ci sarà un altro pilota australiano sulla griglia. Jack Doohan ha infatti messo la propria firma sul contratto che lo legherà all’Alpine per la stagione 2025, quando farà il suo debutto ufficiale in Formula 1 affiancando Pierre Gasly, come anticipato da Motorsport.com.

Si allunga così la lista dei rookie per la prossima stagione, con il già confermato Oliver Bearman in Haas a cui si dovrebbe aggiungere, realisticamente, Andrea Kimi Antonelli in Mercedes, anche se la Stella non ha ancora annunciato l’italiano.

Jack Doohan, attuale terzo pilota Alpine, ha trascorso un periodo difficile dato che la sua promozione era stata messa in dubbio dall’offerta recapitata a Carlos Sainz negli ultimi mesi. Tuttavia, la scelta del pilota spagnolo di sposare il progetto Williams ha riparto le porte del team per l’australiano, rilanciando fortemente la sua candidatura al sedile 2025.

Jack Doohan, Alpine A524 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Doohan ha alle spalle un lungo programma di test in pista con il team, in maniera simile a quello che fu pensato per Oscar Piastri qualche anno fa. L’australiano ha girato in più occasioni liberamente, senza limiti chilometrici, in alcune sessioni di prove private con vetture che avevano più di due anni alle spalle: ciò gli ha permesso anche di girare con la A522 nel corso di questa stagione, girando sia a Zandvoort che a Spa. Doohan, inoltre, ha partecipato anche ai test per i giovani piloti organizzati dalla Formula 1 al termine del campionato e ad alcune sessioni di FP1, accumulando così chilometri con una vettura a effetto suolo per avere un confronto reale parallelo al suo lavoro al simulatore.

"Sono molto grato per la fiducia dei dirigenti della squadra. C'è tanto lavoro da fare per essere preparato e pronto e nel frattempo darò il meglio di me stesso per assorbire quante più informazioni e conoscenze per essere pronto per il salto di qualità", ha spiegato l’australiano, che sarà anche il primo pilota a passare dall'Alpine Academy al team ufficiale.

"È una soddisfazione straordinaria essere il primo diplomato dell'Alpine Academy ad avere un posto in gara con la squadra e sono estremamente grato a coloro che mi hanno sostenuto lungo tutto il percorso per renderlo realtà. È un momento emozionante, un giorno di orgoglio per la mia famiglia, e non vedo l'ora di assorbire tutto questo e di spingere al massimo dietro le quinte".

Jack Doohan, Alpine A523 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Il nuovo team principal di Alpine, Oliver Oakes, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di promuovere Jack a partire dalla prossima stagione e, così facendo, di dargli l'opportunità di mettere in mostra le sue capacità e il suo talento in Formula 1"."

"Personalmente, ho lavorato con Jack nel 2019 e sono pienamente consapevole del suo talento e del suo potenziale. È un gran lavoratore dietro le quinte e il suo impegno è molto apprezzato da tutto il team".

"Oltre a Pierre, abbiamo una formazione di piloti ben equilibrata, con una buona combinazione di energia giovanile, esperienza e velocità pura. Non vediamo l'ora di lavorare con Jack e Pierre per continuare a sviluppare la vettura e portare la squadra in alto nella griglia di partenza".

Doohan è il figlio del cinque volte campione del mondo di motociclismo 500cc Mick e si è classificato secondo nel campionato F3 del 2021 ed è arrivato terzo in F2 nel 2023, nonostante abbia avuto alcuni problemi con un telaio danneggiato durante la stagione.