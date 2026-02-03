F1 | Jack Doohan riparte dalla Haas: sarà il pilota di riserva per il 2026

Inizia un’altra avventura per Jack Doohan. Dopo aver annunciato poche settimane fa l’addio ad Alpine, l’australiano approda in Haas, ancora una volta nel ruolo di pilota di riserva, con l’obiettivo di restare agganciato al mondo della Formula 1. Nel frattempo Doohan aveva tentato anche la strada della Super Formula, completando un test in Giappone, ma senza riuscire a trovare un accordo per correre la stagione.

La conferma ufficiale dell'ingaggio come riserva è arrivata direttamente dal team statunitense, che potrà così contare su un pilota dotato di un buon bagaglio di esperienza nonostante le poche gare disputate in F1. Doohan, infatti, ha accumulato un numero significativo di chilometri sia nelle sessioni TPC sia al simulatore Alpine.

Doohan approda alla squadra americana dopo aver disputato sei Gran Premi nel 2025, da Melbourne a Miami, prima di tornare al ruolo di pilota di riserva per il resto del campionato. Il suo debutto assoluto in Formula 1 risale invece al Gran Premio di Abu Dhabi 2024, coronamento di due stagioni da reserve driver Alpine, prima di lasciare il posto a Franco Colapinto a partire da Imola.

Jack Doohan, Alpine Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Figlio del cinque volte iridato MotoGP Mick Doohan, Jack ha costruito un curriculum solido nelle serie propedeutiche: vicecampione FIA F3 nel 2021, vincitore di più gare in FIA F2 e terzo assoluto nel 2023, fino a guadagnarsi una chance in Alpine dopo l’addio di Esteban Ocon. Un’opportunità durata però poche gare, segnata anche dall'incidente a Suzuka, dove nel tentativo di affrontare curva 1 con il DRS aperto finì contro le barriere, mentre il suo miglior weekend fu quello in Bahrain, dove un tratto della corsa fu un lotta per i punti.

Con il suo arrivo, Haas potrà contare su una coppia di piloti di riserva: oltre a Doohan, infatti, è stato confermato anche Ryo Hirakawa, parte del team dal 2025 e impegnato parallelamente nel FIA WEC con Toyota. Proprio il legame con il marchio giapponese, che da quest’anno diventerà il main sponsor della scuderia statunitense, ha favorito l’ingresso di Hirakawa nel programma Formula 1.

Doohan ha accolto con entusiasmo la nuova opportunità: “Sono entusiasta di unirmi al TGR Haas F1 Team. È il posto ideale per proseguire la mia carriera in F1. Vorrei ringraziare la squadra per avermi dato l’opportunità di crescere e affrontare insieme la grande sfida del 2026. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team e collaborare per una stagione di successo”.

Jack Doohan, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Il team principal Ayao Komatsu ha sottolineato quanto sia importante avere tra le proprie fila un pilota che conosce bene come funziona una squadra di F1: “Sono personalmente molto felice che Jack si unisca a noi, considerando la solidità del suo curriculum e naturalmente la sua esperienza come pilota di riserva in Formula 1”.

“La dedizione necessaria per restare pronti a correre, conoscere il funzionamento della squadra e tutto il resto è una sfida per qualsiasi pilota, soprattutto per chi ha ancora una forte voglia di tornare a competere a questo livello. Ho apprezzato il tempo trascorso nel conoscere Jack e non vediamo l’ora di accoglierlo nel team e beneficiare del suo contributo”, ha aggiunto Komatsu.