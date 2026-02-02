F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

Aston Martin ha annunciato che il Campione del Mondo di Formula 1 2009, Jenson Button, sarà nuovo ambasciatore del team in vista della stagione 2026.

Essendo l'ultimo iridato britannico, l'inglese apporta a questo ruolo un mix unico di credibilità, riconoscimento globale e capacità narrativa. In base a un accordo pluriennale, supporterà i programmi mediatici, commerciali e dei collaboratori della squadra mentre la F1 si prepara ad entrare in una nuova era.

La stagione 2026 segna infatti l'arrivo di nuove regole tecniche e l'inizio delle collaborazione con Honda, Aramco e Valvoline. Per Jenson, la cui carriera ha attraversato diverse epoche in F1 , questa transizione rappresenta un'occasione rara per assistere e sostenere un altro cambio generazionale.

Nel corso della sua carriera agonistica, Jenson ha lavorato a stretto contatto con Honda. Ha conquistato la sua prima vittoria in F1 al Gran Premio d'Ungheria del 2006 con il Costruttore giapponese di motori e, più recentemente, ha arricchito il suo palmares vincendo il campionato Super GT in Giappone con Honda. Questo legame è stata un filo conduttore in molti dei suoi importanti successi professionali.

La continuità di esperienza e successo conferisce a Button una prospettiva rara su come le grandi squadre si evolvono nel corso delle epoche, rendendo particolarmente significativo il suo passaggio al prossimo capitolo dell'Aston Martin.

Jenson si riunirà anche a Fernando Alonso, con cui ha già condiviso il ruolo di compagno di squadra durante le stagioni 2015 e 2016, riunendo due Campioni del Mondo con una comprensione condivisa di questo sport ai massimi livelli.

In qualità di ambasciatore del team, rappresenterà Aston Martin in occasione di eventi globali, programmi di collaborazione e impegni mediatici, portando la sua prospettiva, credibilità e passione per lo sport al crescente pubblico internazionale del team.

"Entrare a far parte di Aston Martin in un momento di grande trasformazione per il team e la storia di questo sport è davvero emozionante per me. La nuova collaborazione di Honda con il team è stata una grande attrazione e non vedo l'ora di mettere a frutto la mia pluriennale esperienza con loro nel mio nuovo ruolo di ambasciatore. La stagione 2026 sarà affascinante e far parte di un team così ambizioso è una vera opportunità. Non vedo l'ora che arrivi Melbourne!", ha dichiarato l'inglese.

Jefferson Slack, AD commerciale di Aston Martin, aggiunge: "Jenson è una delle figure più rispettate nella F1 moderna e siamo lieti di dargli il benvenuto come ambasciatore. Porta con sé il pedigree del Mondiale, una profonda esperienza con Honda e una straordinaria capacità di entrare in contatto con i fan e i partner di tutto il mondo. Mentre ci avviciniamo alla nuova era che definirà questo sport nel 2026, la visione e la presenza di Jenson saranno una risorsa preziosa per continuare a costruire questo team per un successo a lungo termine".