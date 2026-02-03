Tecnica F1 | Alpine A526: quella voglia di essere diversi dagli altri
In questo nuovo video firmato Motorsport.com, analizziamo nel dettaglio la A526, la monoposto curata da David Sanchez che ha l'obiettivo di dare una svolta alla storia del team di Enstone.
