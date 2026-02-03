Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Porsche ha davvero cancellato le 718 elettriche? Facciamo chiarezza

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche ha davvero cancellato le 718 elettriche? Facciamo chiarezza

Birelart presenta la linea di kart in collaborazione con Rubens Barrichello

Kart
Kart
Birelart presenta la linea di kart in collaborazione con Rubens Barrichello

F1 | Williams: c'è un mistero sulle sospensioni, ma la FW48 promette soluzioni distintive

Formula 1
Formula 1
Presentazione Williams
F1 | Williams: c'è un mistero sulle sospensioni, ma la FW48 promette soluzioni distintive

MotoGP | Yamaha M1: una carena tutta nuova per aprire una via di sviluppo

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Yamaha M1: una carena tutta nuova per aprire una via di sviluppo

F1 | In Williams ammettono la ricarica della batteria bruciando carburante

Formula 1
Formula 1
Presentazione Williams
F1 | In Williams ammettono la ricarica della batteria bruciando carburante

MotoGP | Acosta molto contento del telaio: "Credo che KTM abbia trovato la chiave giusta”

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Acosta molto contento del telaio: "Credo che KTM abbia trovato la chiave giusta”

F1 | Clamoroso Aston Martin: niente triangoli nelle sospensioni, solo multilink!

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Clamoroso Aston Martin: niente triangoli nelle sospensioni, solo multilink!

MotoGP | Marquez: "Due mesi fa avrei firmato per arrivare così al primo giorno di test"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Marquez: "Due mesi fa avrei firmato per arrivare così al primo giorno di test"
Analisi
Formula 1

Tecnica F1 | Alpine A526: quella voglia di essere diversi dagli altri

In questo nuovo video firmato Motorsport.com, analizziamo nel dettaglio la A526, la monoposto curata da David Sanchez che ha l'obiettivo di dare una svolta alla storia del team di Enstone.

Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Top Comments

More from
Franco Nugnes

MotoGP | Yamaha M1: una carena tutta nuova per aprire una via di sviluppo

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Yamaha M1: una carena tutta nuova per aprire una via di sviluppo

F1 | In Williams ammettono la ricarica della batteria bruciando carburante

Formula 1
Formula 1
Presentazione Williams
F1 | In Williams ammettono la ricarica della batteria bruciando carburante

F1 | Clamoroso Aston Martin: niente triangoli nelle sospensioni, solo multilink!

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Clamoroso Aston Martin: niente triangoli nelle sospensioni, solo multilink!

Ultime notizie

Porsche ha davvero cancellato le 718 elettriche? Facciamo chiarezza

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche ha davvero cancellato le 718 elettriche? Facciamo chiarezza

Birelart presenta la linea di kart in collaborazione con Rubens Barrichello

Kart
Kart Kart
Birelart presenta la linea di kart in collaborazione con Rubens Barrichello

F1 | Williams: c'è un mistero sulle sospensioni, ma la FW48 promette soluzioni distintive

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Williams
F1 | Williams: c'è un mistero sulle sospensioni, ma la FW48 promette soluzioni distintive

MotoGP | Yamaha M1: una carena tutta nuova per aprire una via di sviluppo

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Yamaha M1: una carena tutta nuova per aprire una via di sviluppo