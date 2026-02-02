F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Quanto pesa la Mercedes W17? Nella scheda tecnica diramata subito dopo la presentazione di lunedì all’ora di pranzo, la squadra della Stella ha ufficializzato due dati molto interessanti: il peso della power unit e quello della nuova monoposto agile.

La PU siglata Mercedes-AMG F1 M17 E Performance risulta al limite del peso che è fissato dalla FIA in 185 kg, mentre la vettura completa è dichiarata a 772 kg, vale a dire due chili più del minimo conteggiato con acqua, olio e pilota a bordo.

È curioso registrare per puro valore statistico che la W17 alla nascita pesa proprio come la Ferrari SF-26: sembrava che togliere i 30 chili voluti dalla Federazione Internazionale fosse un’impresa molto difficile e complicata, mentre due top team hanno iniziato il 2026 sfiorando il peso minimo.

Nei piani della squadra di Brackley, infatti, c’è l’intenzione di scendere sotto i 770 kg prima del GP d’Australia che aprirà il campionato l’8 marzo, per introdurre nella freccia nero e argento della zavorra in tungsteno, molto utile a migliorare il bilanciamento della vettura.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17 Foto di: Mercedes AMG

La W17 è considerata in questo momento la vettura di riferimento, anche se tanto il team principal, Toto Wolff, che il pilota, George Russell, hanno cercato di uscire dal ruolo dei grandi favoriti dopo lo shakedown spagnolo di Barcellona.

Siccome il target di arrivare al peso minimo al primo colpo non è un esercizio che è stato raggiunto da tutti, non c’è solo la componente power unit a preoccupare gli avversari per la possibilità di sfruttare oltre 10 cavalli di potenza in più per il rapporto di compressione dell’unità endotermica che a caldo diventa di 18:1, mentre nella verifica a temperatura ambiente rispetta il valore di regolamento di 16:1.

Ricordiamo che in F1 10 kg di peso valgono circa tre decimi nel tempo sul giro su un circuito come quello di Barcellona: la W17, quindi, al di là delle dichiarazioni di facciata, si candida ad essere da subito una delle monoposto da tenere d’occhio. Per ora si è già vista l’indiscutibile affidabilità, ma c’è da aspettarsi anche delle prestazioni importanti da una vettura che deve rilanciare le sorti di un marchio che nei quattro anni dell’era delle monoposto a effetto suolo ha raccolto ben poche soddisfazioni.

Prepariamoci alla svolta...