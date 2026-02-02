Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

Formula 1
Formula 1
F1 | Jenson Button diventa nuovo ambasciatore per Aston Martin e Honda

F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Wolff tuona: "La nostra PU è legale. Gli altri si diano una mossa"

MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Honda HRC
MotoGP | Marini: "Il mercato si è mosso a gennaio? Se ne parla già da ottobre!"

F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Antonelli: "Se saremo competitivi, come spero, vorrei vincere i primi GP"
Ultime notizie
Formula 1

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Ocon e Bearman hanno avvertito un'assenza significativa di carico all'anteriore mentre si sono trovati a seguire una monoposto nel corso dello Shakedown di Barcellona. Pur avendo usato parole caute, il tema potrebbe rafforzarsi nel corso delle prossime settimane.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Oliver Bearman, Haas

Oliver Bearman, Haas

Foto di: Formula 1

Il primo gran premio dei 24 che compongono il calendario della stagione 2026 di Formula 1 dista ancora più di un mese, ma c'è chi ha già lanciato una sorta di allarme. Per ora si tratta di impressioni, sensazioni che dovranno essere confermate con il passare dei giri nei prossimi test di Sakhir e nelle prime gare della stagione, ma la sensazione è che possa essere un tema reale entro poche settimane.

Il 1 gennaio scorso è stato introdotto il nuovo regolamento tecnico di Formula 1, con cui i team hanno dovuto fare i conti nel corso dell'anno passato per preparare le nuove monoposto. Uno degli intenti di queste regole è rendere più facile per le monoposto restare a contatto con quelle che le precedono, cercando di aumentare così lo spettacolo dando la possibilità ai piloti di poter superare in modo meno problematico rispetto al passato.

Dopo i primi 5 giorni di test al Montmelò di Barcellona, i piloti del team Haas TGR hanno provato sensazioni molto simili per quello che riguarda la possibilità di seguire una monoposto che precede.

Esteban Ocon ha parlato molto apertamente di una perdita di carico all'anteriore mentre si sta cercando di seguire una monoposto. A suo avviso, la situazione sarebbe addirittura peggiorata rispetto a quanto vissuto fino al 2025 con le monoposto di vecchia generazione.

"Sono riuscito a seguire alcune monoposto (nel corso dello Shakedown di Barcellona) e sembra proprio che si perda diverso carico all'anteriore. Credo un po' di più rispetto a prima, ma dobbiamo vedere. E ho usato anche la Overtake Mode, sì".

Esteban Ocon, Haas

Esteban Ocon, Haas

Foto di: Formula 1

"Non voglio arrivare a conclusioni affrettate su quello che sta succedendo perché, ovviamente, devono essere sistemate, ottimizzate, eccetera. Ma per ora sembra più difficile superare. Questo è il mio primo pensiero a riguardo. Ma spero che nel prosieguo possa diventare più facile".

Oliver Bearman, pur rimanendo più cauto rispetto al francese, ha ricalcato il pensiero del compagno di squadra. Quando si segue una monoposto, il bilanciamento della propria vettura sembra cambiare in modo più netto rispetto al passato.

"Per ciò che riguarda seguire e superare altre monoposto, non ho avvertito grosse sensazioni. Non è una priorità in questo momento. Ho cercato di fare qualche giro dietro a qualche altra monoposto".

"Devo dire che mi è parso più difficile seguire le altre monoposto, ma questa è stata la mia sensazione nei pochi giri che ho fatto dietro un'altra macchina. Ho avvertito un cambiamento piuttosto grande nel bilanciamento rispetto a quando ero in aria pulita. Sembra essere maggiore rispetto all'era precedente di monoposto. Ma, lo ripeto, siamo ancora all'inizio".

"Non ho ancora usato la Overtake Mode dietro una macchina. L'ho provato solo in aria pulita. Dobbiamo vedere quale sia la differenza di raffreddamento e in tutte quelle cose. Insomma, l'ho usato, ma non per cercare di superare qualcuno".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Top Comments

More from
Giacomo Rauli

F1 | Russell: "Non sono ancora sicuro che la W17 sia una macchina da titolo"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Russell: "Non sono ancora sicuro che la W17 sia una macchina da titolo"

Fotogallery MotoGP | Ecco la Honda RC213V 2026 di Marini e Mir

MotoGP
MotoGP
Presentazione Honda HRC
Fotogallery MotoGP | Ecco la Honda RC213V 2026 di Marini e Mir

F1 | Red Bull: Hadjar spiega l'incidente nei test di Barcellona

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Red Bull: Hadjar spiega l'incidente nei test di Barcellona
More from
Esteban Ocon

F1 | Ocon: "Dovremo scordare tutto quello che abbiamo imparato dai kart a oggi"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Haas VF-26
F1 | Ocon: "Dovremo scordare tutto quello che abbiamo imparato dai kart a oggi"

F1 | Haas VF-26: tornano le pance con lo scavo superiore e c'è qualche sorpresa

Formula 1
Formula 1
Presentazione Haas VF-26
F1 | Haas VF-26: tornano le pance con lo scavo superiore e c'è qualche sorpresa

F1 | Haas VF-26: tornano le pance con lo scavo superiore e c'è qualche sorpresa

Formula 1
Formula 1
Presentazione Haas VF-26
F1 | Haas VF-26: tornano le pance con lo scavo superiore e c'è qualche sorpresa

Fotogallery F1 | Ecco la Haas VF-26 di Esteban Ocon e Oliver Bearman

Formula 1
Formula 1
Presentazione Haas VF-26
Fotogallery F1 | Ecco la Haas VF-26 di Esteban Ocon e Oliver Bearman
More from
Haas F1 Team

F1 | Haas, 18 mesi di sviluppo e un’ala anteriore di nuovo decisiva: così è nata la VF‑26

Formula 1
Formula 1
Presentazione Haas VF-26
F1 | Haas, 18 mesi di sviluppo e un’ala anteriore di nuovo decisiva: così è nata la VF‑26

F1 | Haas anticipa il lancio della VF-26: sarà svelata il 19 gennaio per evitare concomitanze

Formula 1
Formula 1
F1 | Haas anticipa il lancio della VF-26: sarà svelata il 19 gennaio per evitare concomitanze

F1 | Haas, Komatsu: "Stiamo costruendo bene il nostro futuro. L'impegno di Toyota lo conferma"

Formula 1
Formula 1
F1 | Haas, Komatsu: "Stiamo costruendo bene il nostro futuro. L'impegno di Toyota lo conferma"

Ultime notizie

Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Le auto più vendute d'Italia. La classifica di gennaio 2026

MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Mir: "Il problema di firmare così presto è che poi potresti pentirtene"

F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | I piloti di Haas lanciano l'allarme: "Seguire le monoposto resta difficile"

F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Mercedes W17: sarà sottopeso prima di Melbourne, ora è 772 kg come la SF-26