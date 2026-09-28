F1 | Perez lancia l'allarme: "La differenza di potenza ed erogazione delle PU è troppo pericolosa"
A Baku il messicano della Cadillac ha rischiato un brutto incidente con Liam Lawson per la notevole differenza di deployment tra le power unit: "Temo che presto possa succedere qualcosa di grave se non apportiamo delle modifiche ai regolamenti".
George Russell, Mercedes, Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Nel corso di questa stagione la differenza di deployment tra i diversi motori - ma anche il momento differente in cui si decide di utilizzarlo - ha creato diversi grattacapi ai piloti e ha già fatto vedere quanto sia potenzialmente pericolosa.
Già al Gran Premio del Giappone avevamo assistito a un incidente innescato proprio dalla velocità nata da un deployment di energia differente tra due vetture, in quel caso la Haas di Oliver Bearman e l'Alpine di Franco Colapinto. A Baku abbiamo rischiato di vedere una cosa molto simile, anche se, in questo caso, per la differenza di prestazioni tra le power unit.
Nell'ultima parte della gara, Sergio Perez e Liam Lawson si sono trovati in battaglia, con il messicano che si era arrampicato in zone succulente, ossia la parte meno nobile della Top 10. Lawson, invece, cercava il recupero dopo essere stato speronato dal compagno di squadra Arvid Lindblad alla prima ripartenza della gara dopo l'intervento della Safety Car.
Al termine della gara il messicano di Cadillac ha spiegato l'accaduto, asserendo di avere evitato un grosso incidente con il neozelandese solo per una questione di istanti.
"Il problema è soprattutto il mio passo: non riuscivo a guadagnare sui rettilinei, quindi sapevo che non c’erano molte opportunità. Penso che, più di ogni altra cosa, sia una gara che dobbiamo analizzare molto per capire cosa sta succedendo con la gestione dell’energia e la differenza tra i motori".
Fernando Alonso, Aston Martin, Valtteri Bottas, Cadillac, Sergio Perez, Cadillac
Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
"Stavo per avere un incidente molto serio con Lawson quando mi stavo difendendo da lui, perché la differenza nell’erogazione e nella potenza tra i vari motori è troppo pericolosa. E temo che presto possa succedere qualcosa di grave se non apportiamo delle modifiche ai regolamenti. Al momento sento che c’è una differenza troppo grande tra i vari costruttori".
Questo monito è già stato lanciato da diversi altri piloti nel corso della stagione. Certo, Perez è in possesso di una monoposto tutt'altro che competitiva, mentre Lawson - escludendo Baku a causa dell'incidente in cui è stato coinvolto - è spesso in zona punti e in posizioni molto interessanti.
La differenza di prestazioni tra le monoposto è evidente, ma accentuata anche dalle prestazioni tra le due power unit, ossia quella Ferrari che equipaggia la MAC-26 e quella Red Bull - Ford della VCARB 03. Questione di prestazioni, ma anche di come si usa l'energia elettrica e il boost.
Tant'è che Perez non ha nascosto la sua preoccupazione e ha suggerito non di azzerare le differenze prestazionali tra le power unit, quanto di ridurre il divario per questioni di sicurezza.
"Spero che [il prossimo anno] riescano a ridurre il divario. Al momento sembra che Mercedes e Red Bull abbiano un motore molto competitivo e possano metterti in situazioni in cui l’erogazione è molto migliore e diversa rispetto alla nostra. La differenza di velocità è troppo pericolosa".
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