F1 | Cadillac piazza tre colpi sul mercato dei tecnici e c'è anche un ex progettista Red Bull

La Cadillac si è assicurata per il futuro il trio di ingegneri Craig Skinner, Eric Blandin e Tim Lean con l'obiettivo di accelerare il proprio sviluppo.

L'ex capo progettista della Red Bull Skinner, l'artefice della RB19 vincitrice del titolo iridato con Max Verstappen, arriva in Cadillac come chief development engineer. Motorsport.com ritiene che Skinner fosse vicino ad un passaggio in Alpine, ma abbia alla fine accettato l'offerta del team di proprietà statunitense.

L'ex vice-responsabile tecnico dell'Aston Martin Eric Blandin diventa il responsabile dell'aerodinamica del team. L'esperto aerodinamico Tim Lean arriva come Chief Engineer - Aerodynamics Modelling and Simulation, dopo le esperienze in McLaren, Red Bull e Ferrari, e riporterà a Blandin.

Cadillac ha fatto il suo debutto questa stagione come 11° team, creato dall'ex Manor Graeme Lowdon e con una line-up di veterani formata da Sergio Perez e Valtteri Bottas.

Il team ha fatto un debutto rispettabile con la sua MAC-26 spinta da motori Ferrari, ma con il management desideroso di aumentare il ritmo di sviluppo, il CEO, Dan Towriss, ha deciso di sostituire Lowdon durante la pausa estiva con l'ex Alpine Marcin Budkowski.

Dopo essere stata invischiata in vari problemi operativi e di qualità costruttiva, il primo compito affidato a Budkowski è quello di rafforzare ulteriormente le procedure del team e attingere alle risorse esistenti del co-proprietario General Motors.

Craig Skinner, former Red Bull Racing Chief Designer Photo by: Red Bull Content Pool

Nel frattempo, la squadra di proprietà statunitense si è ora mossa anche per rafforzare il proprio gruppo di leadership tecnica con tre ingaggi di grande nome, mentre il team prepara la sua seconda stagione nel 2027.

Considerati i lunghi tempi di preparazione e i periodi di gardening coinvolti, Cadillac ha annunciato che i tre "entreranno tutti a far parte del team nei prossimi mesi".

"Queste nomine rappresentano un passo fondamentale nell'evoluzione tecnica del team", ha dichiarato il team principal Budkowski. "Riunire una leadership esperta nei settori dello sviluppo, dell'aerodinamica e della modellazione ci aiuterà a creare un'organizzazione tecnica integrata più forte e a migliorare le prestazioni in pista. Craig, Eric e Tim portano in Cadillac F1 esperienza di vittorie in gare e campionati in aree centrali per il nostro sviluppo a lungo termine".

Cadillac ha recentemente aperto la propria sede in un nuovissimo quartier generale in Gran Bretagna, a Silverstone, mentre lavora ad una nuova base all'avanguardia a Fishers, in Indiana.

L'ingaggio di Skinner, Blandin e Lean sembra essere un chiaro segnale che il team Cadillac procede a pieno ritmo nonostante i dubbi persistenti su parte dei suoi azionisti, nel contesto di un'indagine più ampia su Mark Walter, proprietario del gruppo TWG Global, che è l'azionista di maggioranza del team.