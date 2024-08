F1 | McLaren: quante novità per fare la differenza in Olanda

La McLaren gioca il jolly a Zandvoort: la squadra diretta da Andrea Stella è dal GP di Miami che non porta novità tecniche importanti, se non adattamenti ai diversi tracciati. Mentre Red Bull si è limitata a degli affinamenti della RB20, e Mercedes e Ferrari non hanno toccato le loro monoposto, il team di Woking vuole dare uno… strappo nel gruppo.

La MCL38, infatti, è stata la sfidante più costante della Red Bull, dimostrandosi una vettura “universale”, capace di essere competitiva su ogni tracciato. Errori dei piloti e di strategia non hanno permesso di raccogliere l’effettivo potenziale della vettura papaya.

Quando mancano dieci gare alla conclusione del mondiale, la McLaren ha esaurito lo sviluppo del pacchetto di Miami e porta un importante aggiornamento nei Paesi Bassi con la chiara intenzione di ribadire la propria supremazia tecnica per puntare al titolo Costruttori con Lando Norris e Oscar Piastri.

McLaren MCL38: ecco i bracci anteriori che hanno nuove cover in carbonio Foto di: Giorgio Piola

La MCL38 è stata rivista in ogni parte della vettura: le cover in carbonio della sospensione anteriore sono state ridisegnate per orientare in modo diverso i flussi, anche in funzione della nuova brake duct che è stata completamente ridisegnata a cominciare dalla presa con l’obiettivo di migliorare il carico sul treno anteriore e migliorare la laminazione dei flussi verso il posteriore.

McLaren MCL38: il pavimento del fondo è stato ridisegnato nel bordo d'uscita Foto di: Giorgio Piola

Anche il fondo presenta delle modifiche soprattutto nel bordo d’uscita: i tre deviatori di flusso chiamati a spingere l’aria lontano dal corpo vettura sono ridisegnati e con vistosi rinforzi metallici. Ne consegue che anche l’ala longitudinale sia stata parzialmente rivista: l’obiettivo è incrementare la downforce.

La McLaren è intervenuta anche sulla sospensione posteriore: niente che riguardi i cinematismi e lo schema push rod, ma come all’anteriore sono stati rimodulate le cover per assicurare un passaggio dell’aria che sia più sinergico con le alette della brake duct posteriore e con il retrotreno visto che debutta una diversa ala da alto carico abbinata ad una beam wing che mostra l’elemento inferiore a delta con corda lunghissima e il secondo ad ala di gabbiano quasi a far da coperchio al primo.

McLaren MCL38: nuovo diffusore in Olanda con una doppia beam wing più carica Foto di: Giorgio Piola

Fondamentale anche la modifica al diffusore, pensata per migliorare l’estrazione dell’aria dal fondo e garantire alla MCL38 un buon bilanciamento nei delicati passaggi dai tratti a bassa velocità a quelli ad alta percorrenza nei quali la vettura papaya finora ha mostrato il suo meglio.

L’appuntamento in casa di Max Verstappen, quindi, rischia di diventare importante nel definire uno spartiacque fra i livelli di prestazione delle macchine top: la McLaren azzarda un cambiamento importante. Red Bull, Mercedes e Ferrari hanno pagato dazio quando hanno introdotto gli ultimi pacchetti evolutivi, dovendo anche fare dei salti indietro su certe soluzioni per ritrovare un equilibrio perduto.

McLaren MCL38: dettaglio del retrotreno con le nuove cover delle sospensioni posteriori Foto di: Giorgio Piola

Sarà la stessa cosa per la squadra di Woking. Stella e i suoi tecnici ovviamente si augurano di no, anche perché sono convinti di portare in vettura solo soluzioni che sono state ampiamente valutate in galleria del vento e al simulatore. L’Olanda dovrà dare risposte importanti nella misurazione dei valori in campo…