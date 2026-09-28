F1 | "Ha alzato l'asticella, non solo per la velocità": cosa ha impressionato Red Bull nel ritorno di Hadjar a Baku

Ci sono storie che a volte presentano dinamiche curiose, come quella del ritorno in pista di Isack Hadjar dopo l’infortunio al polso che lo aveva costretto a saltare tre gare dopo la sosta estiva. Vista l’entità del problema, i medici avevano suggerito prudenza nel recupero, ma hanno poi dato il via libera per Baku dopo le visite e diverse sessioni al simulatore.

È vero che a Baku ci sono molte curve, ma fortunatamente gran parte sono lente e il tracciato risulta meno impegnativo dal punto di vista fisico. Tuttavia è anche una pista che richiede molta fiducia nelle sezioni più guidate. Hadjar ha ritrovato rapidamente il feeling con la RB22, nonostante un piccolo rimpianto in qualifica perché, a suo parere, senza le tre gare saltate ci sarebbe stata la possibilità di lottare per la prima fila.

Questo è anche un caso fortunato, perché il francese è tornato in macchina non solo nel momento in cui Red Bull ha introdotto un pacchetto di aggiornamenti, ma anche su un tracciato dove la RB22 si è dimostrata competitiva, come già accaduto su altre piste dal carattere stop&go.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Senza dubbio, l’errore di Andrea Kimi Antonelli in qualifica ha spalancato le porte per un posto sul podio, ma Hadjar ha guidato bene per tutto il weekend, sottolineando quanto in Red Bull sia importante avere un seconda pilota in grado di portare a casa dei risultati. In qualifica spesso Hadjar non è stato distante da Max Verstappen, ma in gara il gap tendeva a incrementare.

È qualcosa che si è visto anche a Baku, soprattutto negli ultimi dieci giri, quando il duo di testa ha rifilato circa sette secondi al francese, che si trovava sulla gomma meno efficace. In queste condizioni, però, l’aspetto fondamentale era concretizzare quella chance di salire sul podio con una macchina che valeva un posto tra i primi tre.

"Aveva un passo che non avevamo visto prima"

"Penso che quello che Isack ha fatto questo weekend sia stato eccezionale, davvero eccezionale" - ha detto il team principal della Red Bull, Laurent Mekies -. "La cosa più importante è che si è sentito subito a suo agio in macchina, senza dolore. Ogni volta che ci siamo incontrati nelle ultime settimane ci siamo detti che avremmo aspettato il ritorno di Isack al 100% perché quella era la priorità ed è quello che è successo”.

“Ha costruito il suo ritmo, sessione dopo sessione, con molta calma e con tanta energia positiva. Già in qualifica, piazzare la macchina in quarta posizione è stato un risultato molto, molto solido. Penso che il passo gara che ha mostrato in gara con le medie e con le morbide sia qualcosa che non avevamo mai visto prima”, ha poi aggiunto il Team Principal della scuderia di Milton Keynes.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Non è certo una rondine a far primavera, soprattutto in un fine settimana in cui la Red Bull era la seconda forza in pista. Ciò che ha sorpreso il team, però, è il modo in cui Hadjar ha alzato l’asticella e ha saputo sfruttare l’occasione quando si è presentata. Anche l’errore di Oscar Piastri, che ha poi spalancato le porte al terzo posto, è arrivato in un momento in cui il francese stava esercitando pressione sull’australiano.

“Nel weekend del suo rientro, ha alzato ancora una volta l'asticella. Ci diciamo molto spesso che lo abbiamo visto aggiungere qualcosa al suo bagaglio ogni volta che scendeva in pista nella prima parte di stagione, e sta continuando a farlo".

A impressionare è stata anche la maturità dietro Max

Oltre alla velocità, c’è un altro aspetto che ha impressionato Mekies e che, secondo lui, mostra come Hadjar abbia alzato l’asticella: il modo in cui ha gestito il primo stint. Red Bull aveva chiesto al giovane francese di cedere la posizione a Verstappen, ma anche quando Max ha faticato con le gomme medie, Hadjar è rimasto calmo.

È logico che a Milton Keynes le gerarchie siano chiare, ma dopo aver ceduto la posizione ci si poteva attendere che, nel momento di difficoltà di Max con le gomme medie, Hadjar reagisse con meno calma, anche perché, in passato, non sono mancati team radio accesi. Invece, ha gestito la situazione con maturità e senza ansie.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Invece di richiedere la posizione, dopo diversi giri Hadjar ha chiesto se fosse libero di attaccare, a cui il team ha concesso il permesso a patto di mantenere la manovra pulita, ma quando gli è stato chiesto quanto potesse andare più veloce in aria pulita, il francese ha risposto che probabilmente avesse dalla sua un passo migliore di qualche decimo, ma anche che fosse felice di rimanere dietro per non perdere tempo.

“Vorrei dire che ha anche gareggiato in modo estremamente intelligente con Max, molto disciplinato con le sue gomme. Ci ha permesso di fare un gioco di squadra tra di loro e con il muretto box. Questo alla fine ha portato al miglior risultato possibile”, ha commentato Mekies.

"Ti mostra con quanta intelligenza stia correndo questo ragazzo, quanta capacità stia sviluppando mentre è in macchina e anche quanto controllo emotivo riesca ad avere. Sono tutti indicatori dei passi avanti che ha fatto in tutte queste aree, oltre a produrre più velocità”.

“È esattamente questa traiettoria che ci impressiona ogni giorno da quando è entrato nel team, e probabilmente anche l'anno scorso. E anche per questo vogliamo offrirgli il miglior ambiente possibile per continuare a crescere, perché quel passo avanti è stato davvero impressionante”. Un bel risultato per ripagare la fiducia riposta in lui con il rinnovo per il 2027 annunciato proprio nella settimana di Baku.