WEC | Buemi mette in discussione le decisioni su FCY e Virtual Safety Car: "Difficile capire come vengono prese" 

Sebastien Buemi ha ammesso che sta diventando difficile per piloti e team del FIA WEC capire se la direzione gara attiverà una Full Course Yellow, una Virtual Safety Car o una vera e propria Safety Car quando si verificano gli incidenti in pista.

Il pilota ufficiale Toyota ha espresso il suo pensiero dopo le recenti 6h di Austin e Fuji, entrambe caratterizzate da molteplici periodi di neutralizzazione di vario tipo. In particolare, la decisione di ricorrere a una VSC per rimuovere detriti in pista durante la Lone Star Le Mans ha aperto un dibattito sul fatto che una FCY sarebbe stata sufficiente.

La scelta tra VSC, SC e FCY determina se la corsia dei box rimane aperta, il che, a sua volta, può giocare un ruolo importante nel decidere l’esito della gara. Ai piloti non è consentito effettuare soste ai box durante un FCY, tranne che per interventi di emergenza, ma sono liberi di fermarsi per rifornimento e cambio gomme durante un VSC. Ancora più importante, ogni VSC è seguita dall'ingresso della vera e propria Safety Car, che raggruppa tutti e azzerando eventuali distacchi.

Buemi ha affermato che la difficoltà nel prevedere quale procedura verrà utilizzata può rendere più difficile per i team prendere decisioni strategiche dal muretto dei box.

"Ultimamente, queste gare si decidono in base a piccole decisioni come queste o, secondo me, soprattutto alla fortuna", ha dichiarato dopo aver vinto in Giappone con la TR010 Hybrid #8 assieme a Hirakawa/Hartley.

“Ci sono molti FCY, VSC o SC, ed è difficile capire perché il direttore di gara decida di ricorrere all'una o all'altra soluzione. Ovviamente questo influisce enormemente sulla gara".

Con il gruppo delle Hypercar più compatto che mai, la strategia ha giocato un ruolo fondamentale nel determinare l’esito delle gare di quest’anno.

Al Fuji, la Toyota non sembrava avere alcuna possibilità di vittoria basandosi esclusivamente sulla velocità, ma ha deciso di rischiare quando, nell’ultima ora, è stata fatta entrare la Safety Car a causa di un brutto incidente che ha coinvolto la McLaren #58 di Finn Gehrsitz.

Non c’erano dubbi sull’uso della Safety Car in quell’occasione, data la gravità dell’incidente, ma la Toyota ha correttamente previsto che la riparazione delle barriere avrebbe richiesto molto tempo e ha rifornito di conseguenza la TR010 solo con l'energia necessaria per arrivare alla fine.

Questo ha permesso a Buemi e ai suoi compagni di squadra di conquistare una vittoria a sorpresa contro le Alpine che fino a quel momento avevano condotto la gara.

"Per quanto riguarda l’ultima Safety Car, non credo sia stata una questione di fortuna, ma di aver preso le decisioni giuste. Abbiamo visto che ci sarebbe voluto molto tempo per riparare il guardrail e abbiamo deciso di rifornire la vettura solo con una quantità sufficiente di carburante".

Full Course Yellow Foto di: Paul Foster

La FIA risponde al commento di Buemi

A seguito delle dichiarazioni di Buemi nella conferenza stampa del Fuji, la FIA ha sottolineato che la Direzione Gara ha accesso ad informazioni più aggiornate provenienti da un’ampia varietà di fonti, tra cui telecamere onboard, filmati di quelle del circuito chiuso e comunicazioni dirette con i commissari di pista.

Pertanto, l’organo di governo ha affermato di poter prendere decisioni sicure sul fatto che un incidente possa essere gestito con un FCY, richieda l’intervento di una VSC o della SC vera e propria.

"Le decisioni relative alla neutralizzazione vengono prese esclusivamente per motivi di sicurezza, indipendentemente dall’andamento della gara", ha dichiarato a Motorsport.com Benoit Dupont, vicedirettore della FIA per le operazioni sportive.

"Per ogni incidente, il direttore di gara seleziona l’opzione più appropriata tra quelle disponibili (FCY, VSC, SC o bandiera rossa) per gestire la situazione nel modo più sicuro ed efficiente possibile per i concorrenti e il personale di pista".

"La decisione dipende da fattori quali la natura e l’urgenza dell’intervento, le risorse necessarie e disponibili, nonché le circostanze specifiche del momento".

"La Direzione di Gara dispone della visione d’insieme più completa della situazione al momento di prendere queste decisioni. Comprendiamo che i piloti possano talvolta mettere in discussione la scelta della procedura, ma non hanno necessariamente accesso alle stesse informazioni di cui dispone la Direzione di Gara".