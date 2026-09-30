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F1 | Haas, ora è ufficiale: a fine anno Esteban Ocon lascerà il team

La squadra diretta da Ayao Komatsu ha annunciato ciò che era nell'aria da diverse settimane: Esteban Ocon lascerà il team a fine anno. Si apre ufficialmente il tempo della scelta del sostituto: sarà Camara o Hirakawa?

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Alex Pantling - Formula 1

Esteban Ocon aveva già detto di essere "free agent", ossia senza contratto per la prossima stagione, ma stamattina è arrivata l'attesa ufficialità.

Il team Haas ha diramato un comunicato stampa con cui ha reso noto che al termine della stagione corrente Esteban Ocon non sarà più un suo pilota per ciò che riguarda il team di Formula 1. 

Il francese abbandonerà così la squadra dopo due stagioni. A oggi le sue partenze in bianco, rosso e nero sono 39 e ha contribuito a firmare la seconda migliore stagione di sempre di Haas nel Circus iridato in termini di punteggio nel Mondiale Costruttori.

Il comunicato di Haas recita così: "Il TGR Haas F1 Team ed Esteban Ocon si separeranno al termine del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2026".

"Ocon (30 anni) è entrato a far parte del TGR Haas F1 Team in occasione del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2025, contribuendo al secondo miglior bottino di punti nella storia della squadra, che ha disputato 10 stagioni in Formula 1 come costruttore". 

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

"Attualmente Ocon ha all’attivo 39 partenze in gara con il TGR Haas F1 Team, sulle 195 complessive della sua carriera. Il pilota francese ha conquistato 490 punti in Formula 1, un totale che comprende anche la prestigiosa vittoria ottenuta al Gran Premio d’Ungheria 2021".

Il team principal di Haas F1, Ayao Komatsu, ha salutato così Esteban: "Vorrei ringraziare Esteban per tutto ciò che ha dato al team dal suo arrivo nel 2025. La sua professionalità e il suo impegno si sono rivelati preziosi mentre continuiamo a crescere come organizzazione". 

"Insieme, quest’anno abbiamo affrontato la sfida rappresentata da un importante cambiamento regolamentare, con l’esperienza di guida e i feedback di Esteban che hanno avuto un ruolo significativo nel lavoro di sviluppo della VF-26 nel corso della stagione". 

"Ci sono ancora molte gare da disputare e il nostro obiettivo rimane quello di lavorare insieme per sfruttare al massimo ogni opportunità fino all’ultima gara dell’anno".

L'annuncio dell'addio a fine anno di Ocon apre invece una finestra importante per il 2027, ovvero la corsa per prendere il sedile lasciato vacante dal francese. La lotta è racchiusa a tre piloti, ma due sembrano essere i principali favoriti: Rafael Camara (pilota della Ferrari Driver Academy) e Ryo Hirakawa, supportato da Toyota Gazoo Racing.

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