MotoGP | Bezzecchi: "Silverstone non è facile da interpretare"

Cinque lunghe settimane di stop per ricaricare le batterie, dopo un avvio di stagione davvero scoppiettante per il Mooney VR46 Racing Team, e già tempo di tornare al lavoro a Silverstone per la nona gara della stagione 2023.

Marco Bezzecchi - terzo nella generale con 158 punti – e Luca Marini – sesto con 98 punti - risalgono in sella alle Ducati Desmosedici GP con i primissimi nel mirino (P2 assoluta tra i Team con 256 punti ndr).

Marco, capace di centrare ben sette podi tra Sprint e gara nei primi 8 weekend della stagione e protagonista assoluto ad Assen, non si nasconde e ha obiettivi ambiziosi verso Valencia. Un tracciato complicato quello inglese, ma dove ha saputo conquistare il podio in Moto2 nel 2021.

"Sono andato in vacanza con il mood che volevo, ho fatto un weekend praticamente perfetto in Olanda e mi sono goduto casa in queste settimane. Le moto mi sono mancate, anche se ci siamo allenati spesso con i ragazzi dell’Academy, ma i GP sono un’altra cosa", ha detto Bezzecchi.

"Silverstone non è un tracciato facile da interpretare, molto lungo, con una serie di curve guidate e non sarà scontato essere lì con i più forti. Partiamo con il piede giusto da venerdì, proviamo anche questa nuova modifica sul format che dovrebbe agevolarci nel prendere confidenza con la pista e torniamo al lavoro con le batterie cariche per questa seconda metà di stagione", ha proseguito.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sensazioni positive anche per Luca che torna al lavoro al box per concretizzare i passi in avanti fatti fino ad ora. Sempre costante e autore di una serie di piazzamenti davvero solidi nella Top5, vuole il secondo podio del 2023.

"È stato un lungo break, ma ci voleva! In più sono successe molte cose importanti e sono contento perché ora tornerò in pista con ancora più motivazioni per questa seconda metà di stagione. Veniamo da una serie di gare solide, dove ho centrato buoni piazzamenti, ma forse mancava qualcosa per essere lì con il gruppo dei primissimi per giocarsi le posizioni che contano", ha aggiunto Marini.

"L’obiettivo da adesso fino a Valencia è questo: continuare a lavorare sodo, prestare attenzione ai dettagli e avvicinarci ai più forti. Silverstone è una pista molto complicata e tecnica ma abbiamo un ottimo pacchetto per poter essere competitivi, proveremo anche la nuova modifica sul format e in più il pubblico qui è sempre speciale", ha concluso.