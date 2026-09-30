Lamborghini | Il Super Trofeo Europa a Barcellona: solo 3 punti separano i primi due PRO

Il Lamborghini Super Trofeo Europa fa tappa questo fine settimana (2-4 ottobre) a Barcellona per il quinto e penultimo round della stagione. Con la lotta per il titolo ancora aperta in tutte e quattro le classi, il campionato monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2 entra nella sua fase clou prima del gran finale di Monza del 22 e 23 ottobre.

Nella Pro i primi due equipaggi della classifica giungono in Spagna separati da appena tre punti, con un totale di 64 ancora in palio. Dopo avere monopolizzato il weekend del Nürburgring, portando a tre il numero di successi conquistati quest’anno, il binomio della DL Racing formato da Kevin Gilardoni e Simone Iaquinta è ritornato in testa.

Subito dietro c’è il duo dell’Oregon Team composto da Patrik Fraboni e Silas Rytter, due volte a segno a Imola e una a Spa.

Al terzo posto seguono Benedetto Strignano e Nicholas Pujatti, con i colori della Rexal Villorba Corse distanziati di 22 lunghezze dalla vetta e autori di una vittoria nell’apertura del Paul Ricard.

In lotta per il quarto posto c’è un poker di equipaggi, tutti raccolti in soli 17 punti: Henri Tuomaala e Matias Salonen (Leipert Motorsport) guidano il gruppo, benché ancora a digiuno di successi. A sole due lunghezze seguono i loro compagni di squadra Axel Bengtsson e Månz Thalin, autori di un successo a Spa; appena dietro Jerzy Spinkiewicz (UNIQ Racing) e il duo Rogério Grotta-Alfio Andrea Spina (Oregon Team).

Bronislav Formanek e Anthony Pretorius (Micanek Motorsport powered by Buggyra) arrivano al penultimo appuntamento della stagione in testa alla classifica della Pro-Am con tre vittorie all’attivo.

Dietro di loro, a soli nove punti, seguono Paolo Biglieri e Marzio Moretti, che proprio nel più recente appuntamento del Nürburgring hanno firmato con il team ASR la loro prima vittoria di quest’anno, dividendosi per l’occasione i successi con Miguel Cristovão e Paul Levet (VSR), adesso terzi in campionato a 16 lunghezze dalla leadership di classe.

Appena dietro, a quota meno cinque punti, ci sono Pietro Perolini e Josef Knopp (Oregon Team). Ancora in lotta per il titolo anche Alessio Ruffini e Miloš Pavlovic (ASR), che a Imola hanno festeggiato il loro primo successo 2026, e l’equipaggio della Invictus Corse formato da Jonathan Cecotto e Sergei Astafjev.

Micanek Motorsport powered by Buggyra guida con Jakub Knoll e Renaud Kuppens anche la classifica Am. Undici sono le lunghezze che Grzegorz Moczulski (GT3 Poland) paga attualmente nei loro confronti. A un solo punto da quest’ultimo, Stéphane Lémeret e Rodrigue Gillion (CMR) restano pienamente in corsa per il titolo dopo il successo ottenuto nella seconda delle due gare del Nürburgring, dove si sono divisi le vittorie proprio con Knoll-Kuppens.

Il binomio belga ha conquistato fino ad ora due vittorie, alla pari dell’australiano Todd Kingsford, autore di una doppietta a Spa. Quarto, a 30 punti dalla vetta, c’è Karim Ojjeh (Rexal Villorba Corse).

La lotta per il titolo della Lamborghini Cup è serratissima, con nove equipaggi ancora matematicamente in grado di laurearsi campioni e i primi sei racchiusi in 12 punti. Davanti a tutti c’è Adalberto Baptista (Oregon Team), che vanta cinque lunghezze di vantaggio su Claude-Yves Gosselin.

Il francese della Rexal Villorba Corse ha ripreso quota grazie alle due affermazioni del Nürburgring e precede a sua volta di tre punti il binomio della DC Motorsport formato da Peder Demant Møller e Nina Østergaard. Umar Abdullah Basalamah (ASR) è quarto a un solo punto dai danesi.

A dieci punti dalla leadership c’è Holger Harmsen (GT3 Poland), che precede di appena due lunghezze Francesco Turzo (DL Racing). Donovan e Luciano Privitelio, con la Rexal Villorba Corse a segno al Paul Ricard, e Petar Matic (ASR), autore di una vittoria a Imola, puntano a riscattarsi dopo una seconda parte di stagione complicata.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita il Lamborghini Super Trofeo Europa per la settima volta, la terza consecutivamente, dopo averlo fatto per la prima volta nella stagione inaugurale del 2009.

A dare il via al weekend saranno venerdì le due sessioni di prove libere della durata di un’ora ciascuna. Sabato le qualifiche inizieranno alle 11;10, seguite dalla prima delle due gare di 50 minuti che scatterà alle 16;50. Gara 2 prenderà il via infine domenica alle 12;10. Entrambe le gare verranno come di consueto trasmesse in live streaming sul canale ufficiale YouTube di Lamborghini Squadra Corse.