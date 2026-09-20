MotoGP | Diggia: "I guai con i freni sulle Ducati? Succede da anni, non è una novità. C'è margine per migliorare"

Il nono posto finale, a 14 secondi dal vincitore e soprattutto a sette dalla prima Ducati, fotografa bene un fine settimana complicato per Fabio Di Giannantonio. Non si tratta però di una sorpresa clamorosa, ma piuttosto di uno di quei weekend negativi che possono capitare nel corso di una stagione. E, in questo caso, non mancano i fattori che ne spiegano le cause.

La prima ragione è che il Red Bull Ring non rientra tra i tracciati che gli sono più congeniali, un tema che aveva già affrontato alla vigilia ricordando come lì abbia sempre faticato. Già dopo le prime libere, quando era riuscito a centrare l’accesso diretto alla Q2, l’italiano non aveva nascosto una certa soddisfazione proprio per questo motivo, sottolineando le difficoltà vissute negli anni precedenti.

Il secondo motivo è di natura tecnica, legato ad alcune scelte fatte nel weekend che non hanno prodotto gli effetti sperati. È vero che il fine settimana era iniziato in modo incoraggiante, con un giro secco chiuso a un decimo e mezzo dalla miglior Ducati, ma quando si rincorrono quegli ultimi centesimi, il rischio è quello di imboccare una strada sul setup sbagliata ed è ciò che è successo al pilota della VR46.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“È stato un weekend difficile. Purtroppo, sono stati due otre weekend complicati. Penso che dobbiamo migliorare come team, essere uniti, lavorare duro e tornare sull'atteggiamento e la programmazione dei weekend che usavamo tutta la prima parte della stagione”, ha raccontato l’italiano al termine della gara, ricordando come nei primi weekend dell’anno VR46 era riuscita a togliersi diverse soddisfazioni.

Si è pensato che le difficoltà incontrate nel weekend potessero essere legate alla carcassa in uso qui in Austria, ma come ha ricordato Di Giannantonio, è la stessa specifica usata altrove, tra cui in Brasile, dove ha fatto la pole e il podio nella sprint, quindi non è una questione di gomma. È anche vero che, come ha ammesso lo stesso Di Giannantonio, negli ultimi GP non sono mancati problemi che hanno inevitabilmente inciso sul lavoro nel weekend, a partire dai guai ai freni emersi a Misano.

“Questo weekend semplicemente abbiamo preso una strada ieri che non era quella giusta e l'abbiamo sistemata un po' stamattina ma quando è così in modo GP sei in ritardo e quindi fai una gara decente. Non fai sicuramente una gara in cui puoi ambire a qualcosa di grande”, ha aggiunto Diggia.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“È vero che abbiamo avuto un sacco di rotture di scatole che ci hanno fatto faticare, abbiamo fatto tre gare con una moto sola, i problemi ai freni di Misano. Quindi quando succedono queste cose poi sembra sempre tutto nero. Invece in realtà è che stiamo facendo fatica per tante motivazioni anche al di fuori del nostro controllo, diciamo così”.

I problemi ai freni non sono una novità

Quello dei freni è un tema delicato, perché oggi diversi piloti Ducati hanno faticato su questo fronte, incluso Marc Marquez, che per un momento ha persino pensato al ritiro. Di Giannantonio ha spiegato che questo tipo di problema non è una novità a Borgo Panigale e può manifestarsi in modi differenti: allo spagnolo la leva è diventata molto morbida, quasi come se la moto non frenasse, mentre all’italiano, la settimana scorsa, si era indurita al punto da rendere complicato fermare la moto.

“Io sono da cinque anni in Ducati e succede. Succede, non è una novità. Abbiamo sempre avuto questi piccoli problemi di freni che possono di vario tipo. Io ho faticato tutto il weekend con i freni soltanto le due gare fortunatamente sono andate molto bene dal lato freni. Ho faticato a Misano, nei test mi sono rotto la clavicola con i freni e le motivazioni erano quelle”, ha detto Diggia quando gli è stato chiesto dei problemi vissuti oggi da Marquez e da Bagnaia (seppur in maniera minore).

“Succede purtroppo, a volte succede, meno male per noi stavolta non in gara, però succede. Ti succede di tutto. Ti succede quello [la leva morbida come Marquez], ti succede che la leva diventa dura come è successo a me a Misano non rallenta più come è successo a Pecco in un paio di gare. Quindi succede di tutto. Ti allunga la leva, succede. Diciamo che possiamo migliorare con i freni”.