SBK | Bautista, prove di MotoGP: farà un altro test a Misano

Il Mondiale Superbike ha spento i motori domenica dopo il round di Most per concedersi la consueta pausa estiva. Tuttavia, non ci si ferma mai davvero perché Alvaro Bautista è pronto a tornare in sella. Lo attende ancora una volta la MotoGP, che aveva provato già lo scorso mese prima di volare a Donington e che sperimenterà di nuovo nei prossimi giorni. Sia martedì che mercoledì si potrà vedere lo spagnolo girare a Misano in sella alla Desmosedici.

Dopo la grande soddisfazione dei test effettuati a giugno, si parlava di una probabile presenza come wild card in MotoGP al termine della stagione SBK. Le derivate di serie infatti concluderanno il 2023 quando i prototipi saranno impegnati nella trasferta asiatica, pertanto una delle mete prescelte potrebbero essere Phillip Island o Sepang.

Se la wild card non è ancora decisa (forse), il test sarebbe già pronto: Bautista scenderà in pista martedì e mercoledì a Misano, dove ad attenderlo c’è la Desmosedici. Il primo test è stato un premio per il mondiale conquistato nel 2022, mentre questa seconda giornata di prove può essere una preparazione per qualcosa di più grande. Bautista volerà a Sepang?

"È stato un buon test. Mi sono divertito molto a tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP e sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto. Tra il primo ed il secondo giorno, inoltre, il feeling è migliorato anche grazie al team e a Ducati che mi hanno messo nelle condizioni di poter sistemare la moto con delle modifiche che mi hanno aiutato a sentirmi ancora di più a mio agio" aveva raccontato Bautista al termine dei test dello scorso mese.