MotoGP | Di Giannantonio fatica: "Non trovo grip in nessuna curva. La moto non è 'connessa'"

Ormai da qualche gara Fabio DI Giannantonio sembra avere perso quello smalto che lo aveva portato ad avvicinarsi in modo importante ai primi posti della classifica del Mondiale Piloti di MotoGP.

Anche oggi il pilota romano del team Pertamina Enduro VR46 ha fatto più fatica del previsto - per altro su una pista dove le Ducati hanno spesso fatto incetta di vittorie nel corso degli ultimi 10 anni - a causa di una mancanza sorprendente di grip al posteriore.

Di Giannantonio ha scelto di prendere il via della Sprint al Red Bull Ring con una soft al posteriore, ma è stato battuto addirittura da Francesco Bagnaia, il quale aveva la sua Ducati Desmosedici dotata di una media e, quindi, sulla carta meno prestazionale della sua.

"Ce la stiamo mettendo tutta per fare un buon risultato qui e fino alla qualifica non era andata nemmeno così male. Alla fine eravamo lì, più o meno", ha detto il romano al termine della gara corta del Red Bull Ring.

"La cosa vera è che mi sto lamentando tanto del grip dietro, soprattutto in uscita di curva, ed è una cosa stranissima e nuova. Quest'anno sono sempre stato quello con più grip di tutti, ho sempre avuto una moto che traziona".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Qui invece non trovo grip in nessuna curva. Faccio fatica e in gara faccio fatica a seguire, ad accelerare anche quando trovo una linea migliore. Stiamo faticando".

Il futuro pilota ufficiale KTM ha spiegato come, a suo avviso, il problema non derivi dalla carcassa di gomma che Michelin ha portato in Austria, perché è la stessa usata nell'appuntamento di Goiania.

"Quella che stiamo usando qui è la stessa carcassa che abbiamo usato a Goiania. Con il poco grip, per altro, io ci vado d'accordo. Barcellona è una delle piste che hanno meno grip nel calendario e sono andato fortissimo. Al di là del risultato in sé eravamo competitivi. Ora invece la moto è connessa zero con il grip che c'è e fatico a performare".

Alla fine del suo incontro con la stampa, Fabio ha anche spiegato per quale motivo non abbia preferito la media al posteriore per correre la Sprint, ma la soft.

"Per me la gomma media al posteriore non è stata un'opzione perché abbiamo visto che con la soft si poteva fare un ritmo mediamente migliore. Pecco è stato più bravo di noi perché è andato più forte con una gomma meno performante".