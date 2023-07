MotoGP | Da Silverstone scatta il controllo delle pressioni delle gomme

Dopo che nel 2022 era emerso che numerose squadre avevano approfittato di una zona grigia del regolamento, utilizzando pressioni degli pneumatici al di fuori del limite minimo raccomandato, sono state implementate nuove norme per il resto della stagione 2023.

Piloti e squadre dovranno attenersi a una pressione minima delle coperture anteriori di 1,9 bar (27,6 psi), mentre per quanto riguarda le gomme posteriori sarà di 1,7 bar (24,7 psi).

Tuttavia, l'entrata in vigore di questa regola, che avrebbe dovuto essere implementata già precedentemente, è stata rimandata in diverse occasioni nel corso di questa stagione per consentire lo svolgimento di ulteriori test sui sensori di pressione unificati. La regola sarà ora obbligatoria a partire dal Gran Premio di Gran Bretagna di agosto a Silverstone.

Poiché si tratta di un nuovo sistema, le pressioni minime anteriori e posteriori saranno monitorate solo nelle gare sprint e nei gran premi.

Le sanzioni saranno inflitte in base a una scala progressiva: la prima infrazione comporterà un'ammonizione, mentre ogni successiva violazione del regolamento comporterà una penalità in termini di tempo: tre secondi, poi sei, poi 12 secondi, i quali si aggiungeranno ai risultati del pilota.

Una volta che i team avranno avuto modo di adattarsi al sistema, la sanzione verrà modificata e verrà applicata la squalifica a tutti colori sorpresi a utilizzare pressioni fuori dal consentito.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante i test pre-stagionali di febbraio, alcuni piloti avevano sollevato dubbi sulla sicurezza in base alle nuove norme, in particolare per quanto riguarda la pressione degli pneumatici anteriori.

"Abbiamo lavorato molto sulle nuove regole di pressione, che sono interessanti", ha detto Alex Marquez durante i test di Sepang all'inizio di quest'anno.

"L'anteriore, onestamente, non ha senso, soprattutto per la gara, perché può essere pericoloso. Per quanto riguarda il posteriore, sono totalmente d'accordo. Per tutto il fine settimana, il time attack, tutto [ho corso al di sopra del livello minimo]".

"Si può essere squalificati [in gara]. In Australia, credo, 13 piloti sarebbero stati squalificati, o qualcosa del genere. Perché non si può mai sapere in gara dove ci si troverà".

Durante i test effettuati per verificare l'efficacia del nuovo sistema, alcuni piloti - tra cui Aleix Espargaro dell'Aprilia - avevano riscontrato che i numeri restituiti dal sensore di pressione degli pneumatici dei loro produttori non corrispondevano con quelli restituiti dal nuovo dispositivo unificato.

Nel corso della stagione, alcuni piloti si sono lamentati delle difficoltà di sorpasso incontrate con le attuali MotoGP, con le pressioni degli pneumatici anteriori che hanno rappresentato un problema nel momento in cui si rimane in scia dietro a un'altra moto.