Bautista completa i test MotoGP a Misano: “Sento la moto nelle mie mani”

Le vacanze sono iniziate ufficialmente oggi per Alvaro Bautista, che dopo il round di Most è volato a Misano per svolgere due giorni di test in sella alla Desmosedici GP. Il campione in carica del mondiale Superbike è tornato su una Ducati MotoGP per effettuare un lavoro di sviluppo dopo i primi test che aveva svolto prima di Donington ormai più di un mese fa.

Se inizialmente si pensava che questi test fossero propedeutici a una wild card in MotoGP al termine della stagione Superbike, ad oggi in Casa Ducati non si parla di presenza nella classe regina dei prototipi, ma di un test di lavoro in termini di setup e di sviluppo vero e proprio. Ad accompagnarlo in queste due giornate di test infatti c’era Michele Pirro, tester Ducati.

Dopo i primi test, di cui aveva già dato un feedback decisamente positivo, Bautista è tornato a guidare una MotoGP migliorando ulteriormente le sensazioni. Setup e feeling sono stati il focus di questi due giorni, che sono serviti a sviluppare in ottica futura ma anche a premiare ulteriormente il portacolori Aruba, che sta dominando anche quest’anno il campionato Mondiale Superbike.

Alvaro Bautista, Ducati Photo by: Aruba.it Racing

“Sono molto contento di aver fatto un nuovo test con la MotoGP perché dopo il primo test avevo delle buonissime sensazioni e volevo farne un altro”, racconta Alvaro Bautista al termine dei due giorni di test. “Ducati mi ha dato l’opportunità di farlo. Sono molto contento perché al termine di questi due giorni abbiamo migliorato un po’ il feeling con la moto, anche se già era buono. Poi abbiamo migliorato anche il setup per aiutarmi a sentirmi più comodo quando guido e le sensazioni sono migliorate”.

L’idea della wild card in Australia, come si vociferava, è abbandonata (anche perché non rientrerebbe più nei 90 giorni di preavviso per segnare la partecipazione). Tuttavia, stando a quanto riportano sia il pilota sia il team, non ci sarà speranza di vederlo in gara perché questi test non sono mai stati pensati come “wild card oriented”. Pertanto, ad Alvaro, agli appassionati e a Ducati resta il divertimento e la bellezza di veder guidare una MotoGP: “Mi sono trovato molto bene, ogni volta che salivo sulla moto mi sentivo più comodo, con più fiducia…sento una moto che ogni volta è più nelle mie mani. Sono state due giornate di test molto positivi”, conclude lo spagnolo.