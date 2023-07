MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Gran Bretagna

Complice la cancellazione del Gran Premio del Kazakistan, la pausa estiva della MotoGP è stata davvero molto lunga. E' passato più di un mese dall'ultima volta che le moto della classe regina sono scese in pista, quindi forse è il caso di fare un riassunto delle puntate precedenti prima di volgere lo sguardo a Silverstone.

Con la bella vittoria conquistata ad Assen, la quarta domenicale in questa stagione, Pecco Bagnaia ha consolidato la sua leadership iridata ed arriva quindi alla ripresa delle ostilità con 35 punti di margine nei confronti di Jorge Martin ed uno in più sull'amico Marco Bezzecchi, in una lotta per il titolo che sembra riservata solo ai piloti della Ducati.

Del resto, continuando a scorrere la classifica, anche in quinta ed in sesta posizione troviamo due Desmosedici GP, quelle di Johann Zarco e di Luca Marini, entrambi ancora alla ricerca della prima affermazione nella classe regina. L'unico "intruso" è quindi Brad Binder, che con la sua KTM occupa il quarto posto, ma già staccato di 80 lunghezze nonostante le sue due vittorie nelle Sprint.

Negli ultimi anni a Silverstone è sempre stata molto competitiva l'Aprilia, che nel 2021 ha colto il suo primo podio con Aleix Espargaro. Proprio lo spagnolo, reduce dal podio di Assen, è fin qui il miglior esponente della Casa di Noale con l'ottavo posto nel Mondiale a quota 77 punti, 13 in più di un Fabio Quartararo che deve fare i conti con una Yamaha che sta vivendo un'annata da dimenticare, con appena due podi raccolti fin qui da "El Diablo" (uno in una Sprint).

Nonostante la vittoria conquistata ad Austin da Alex Rins, questo fine settimana ancora assente per infortunio, se la passa anche peggio la Honda, con il suo uomo di punta Marc Marquez che rientrerà in Gran Bretagna dopo aver saltato la gara domenicale di Assen per una costola fratturata. Fino a qui per lui ci sono stati appena 15 punti, tutti quanti raccolti al sabato.

Ci sono poi due novità importanti: l'introduzione del nuovo format, del quale vi parleremo poco più avanti, e l'entrata in vigore della regola legata ai valori delle pressioni minime degli pneumatici, che da Silverstone vedrà introduzione delle penalità dopo una prima parte di stagione volta ad ottimizzare il sistema di rilevazione.

Di seguito, eccovi il programma completo del weekend, la programmazione televisiva e quella dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio di Gran Bretagna



Dopo la lunga pausa estiva, la MotoGP si ripresenta a Silverstone con il nuovo format, che vedrà solamente la seconda sessione di prove libere, che ora si chiama P, valida ai fini dell'accesso diretto in Q2. Complice il fuso orario britannico, sono leggermente diversi però gli orari, tutti in ritardo di un'ora rispetto alla tradizione. Eccezion fatta per domenica, quando la classe regina scatterà sempre alle 14 italiane, con la Moto2 posticipata alle 15:30. Anche questo fine settimana poi sarà presente in pista anche la MotoE.

Venerdì 4 agosto



FP1 MotoE: 9:30-9:45

FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-10:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

FP2 MotoE: 13:25-13:45

FP2 Moto3: 14:15-14:50

FP2 Moto2: 15:05-15:45

P MotoGP: 16:00-17:00

Qualifiche MotoE: 18:00-18:30

Sabato 5 agosto



FP3 Moto3: 9:40-10:10

FP3 Moto2: 10:25-10:55

FP2 MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30

Gara 1 MotoE: 13:15

Qualifiche Moto3: 13:50-14:30

Qualifiche Moto2: 14:45-15:25

Sprint MotoGP: 16:00

Gara 2 MotoE: 17:10

Domenica 6 agosto



Warm-Up MotoGP: 10:45-10:55

Gara Moto3: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto2: 15:30

MotoGP 2023: come posso vedere il GP di Gran Bretagna



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3, inoltre delle qualifiche e delle due gare di MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche, delle due gare della MotoE e della Sprint al sabato. Differita di 15 minuti delle gare delle tre classi alla domenica.

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del GP di Gran Bretagna



Sabato 5 agosto



Qualifiche MotoGP: dalle ore 11:20

Sprint MotoGP: dalle ore 15:30

Domenica 6 agosto



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

MotoGP 2023: scopriamo il tracciato di Silverstone

Il circuito inglese, con una lunga tradizione nel mondo del motorsport, ha una lunghezza totale di 5,9 chilometri e un totale di 18 curve, di cui 10 a destra.

La gara principale del Gran Premio di Gran Bretagna, che si svolgerà domenica 6 agosto alle 14:00, sarà di 20 giri in totale, sei giri in meno rispetto al GP d'Olanda, mentre la Sprint di sabato 5 agosto sarà di 10 giri. La Moto2 sarà di 18 giri, mentre la Moto3 di 17 giri.

Lunghezza della pista

5.9 km Larghezza della pista

15 m Curve 18 (8 a sinistra, 10 a destra) Rettilineo più lungo

770 m

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images