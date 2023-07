MotoGP | Fine del calvario per Pol Espargaro: torna a Silverstone

Pol Espargaro è finalmente arrivato alla fine di un lungo calvario, che lo tiene lontano dalla sua KTM griffata GasGas Tech3 dalla prima giornata di prove della stagione 2023.

Il pilota spagnolo ha rimediato diverse fratture alla schiena ed alla mascella in un bruttissimo incidente avvenuto nel corso della FP2 del Gran Premio del Portogallo, a Portimao, nel quale è arrivato purtroppo a sbattere contro delle barriere che erroneamente non erano state colpite con gli airfence.

Dopo una fugace apparizione al Festival of Speed di Goodwood, "Polyccio", che ha già rimandato più volte il rientro prima della pausa estiva, potrà finalmente tornare a disputare un weekend di gara a Silverstone, come ha confermato la squadra di Herve Poncharal con un comunicato diffuso stamani.

"Sono davvero felice di avere finalmente l'opportunità di tornare dopo questo periodo difficile", ha detto Espargaro nella nota del team. "Ho lavorato come mai prima nella mia vita per arrivare a questo giorno, e per me essere a Silverstone è già un grande premio".

Pol Espargaro Goodwood 2023 GasGas

"So che dovrò avere pazienza e che ci vorrà del tempo per tornare di nuovo al 100%, sia con la moto che con il mio fisico, ma sono pieno di energia per affrontare questa sfida. Torniamo a dare del gas!", ha concluso.

Per il pilota di Granollers gli ultimi mesi, in effetti, sono stati molto complicati: dopo essere stato sottoposto ad un intevento chirurgico alla mascella, è dovuto rimanere con la bocca chiusa per circa un mese all'inizio del periodo di recupero.

Cosa che gli ha imposto una dieta liquida che gli ha fatto perdere fino a quasi 2,5 kg di muscolatura a settimana, al punto che nell'apparizione che aveva fatto ad Assen per incontrare la squadra ed i media aveva rivelato di non riconoscersi neanche più allo specchio.

Ora però il peggio sembra essere finalmente alle spalle e per Pol è arrivato il momento di tornare a pensare solamente alle moto e a cercare di essere il più veloce possibile in sella alla sua RC16.

Nel periodo di assenza, al suo posto ha corso il collaudatore Jonas Folger, che ha fatto il suo ritorno nella classe regina dopo essere stato costretto a fermarsi nel 2017 a causa della Sindrome di Gilbert. In questa parentesi il tedesco ha conquistato 9 punti, con un 12° posto ad Austin come miglior risultato.