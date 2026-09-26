MotoGP | Rossi è felice del ritorno di Bulega in VR46: "Ha iniziato proprio con noi"

Con il passaggio dal Mondiale Superbike alla MotoGP, per Nicolo Bulega nel 2027 si chiude un cerchio. Correrà su una Ducati nel team VR46 di Valentino Rossi e sarà compagno di squadra di Fermin Aldeguer.

Bulega è stato sostenuto all'inizio della sua carriera dalla VR46 Academy e ha corso per cinque anni con il team, dapprima per tre anni nella classe Moto3 dal 2016 al 2018 e poi per una stagione nella classe Moto2.

Alla fine del 2019 le strade si sono separate, poiché i successi sperati non sono arrivati. Dopo due anni nel team Moto2 di Gresini, Bulega è passato nel paddock Superbike e si è costruito con Ducati una nuova carriera di successo.

Questo ha aperto la strada alla MotoGP. "Sì, Bulega viene da noi, e ne siamo molto felici", ha detto Rossi a Sky Sport MotoGP. "Dopotutto ha iniziato con noi in Academy, quindi lo conosciamo benissimo".

"Più tardi le nostre strade si sono separate, ma ha fatto un lavoro straordinario nel Mondiale Superbike. Sono felice che l'anno prossimo corra per noi. Credo molto in lui, perché conosce già la moto e le gomme".

Anche il racing director della VR46, Alessio "Uccio" Salucci, ha parlato a Sky Sport MotoGP del ritorno di Bulega e della sua nuova opportunità in MotoGP: "Sono molto felice che, in un certo senso, il cerchio si sia chiuso".

"Inoltre sono felicissimo di riavere Nicolo qui da noi, a casa. Dopotutto all'epoca siamo stati tra i primi a puntare su di lui, quando era ancora giovanissimo".

"Poi le cose non sono andate come speravamo, ma il nostro rapporto personale non è mai cambiato e non si è mai interrotto. Ho sempre avuto in mente che il nostro lavoro insieme a Nicolo fosse ancora incompiuto".

"È semplicemente un ragazzo fantastico, e allora mi stava molto a cuore che non finisse così. Ora siamo di nuovo uniti e speriamo di ottenere risultati importanti".

Nelle classi minori Bulega era ancora "troppo giovane"

Nei quattro anni insieme nelle classi minori, Bulega è riuscito a conquistare soltanto due podi. Entrambi arrivarono nella sua stagione da rookie 2016 nella classe Moto3, che concluse al settimo posto nel Mondiale.

Ma non riuscì mai più a ripetere quei risultati. Ripensandoci, Uccio ritiene che all'epoca Bulega fosse forse troppo giovane: "Quando arrivò da noi, era davvero estremamente veloce".

"Forse però era ancora un po' troppo giovane per quella fase della vita, in cui ci si ritrova improvvisamente su un pianeta completamente diverso non appena si vincono le prime gare nel Motomondiale e si sale sul podio".

In den kleinen Klassen konnte sich Bulega nicht im Spitzenfeld etablieren Foto: Fabio Averna/NurPhoto via Getty Images

"All'inizio abbiamo investito moltissimo su di lui - dal punto di vista economico, in termini di tempo e anche umano. Spero che ora il cerchio si chiuda in modo positivo".

"Ultimamente ho passato molto tempo con lui. Ormai è cresciuto, è un vero uomo, e lo si nota anche dal suo atteggiamento complessivo. Altrimenti non si potrebbero ottenere prestazioni del genere".

L'esperienza con Pirelli non è stata decisiva per l'ingaggio di Bulega

Nel paddock della MotoGP si dice che Bulega abbia un vantaggio grazie alla sua esperienza con le gomme Pirelli nel Mondiale Superbike. Inoltre Ducati gli ha già concesso almeno dieci giorni di test con la 850cc e gli pneumatici Pirelli.

Sono stati questi i motivi decisivi per cui VR46 ha scelto Bulega? "No", dice Salucci. "Molte persone mi dicono: 'Avete preso Bulega solo perché conosce già le gomme Pirelli'".

"A questo livello, però, agli attuali piloti MotoGP servono forse due ore per capire le gomme Pirelli. Sicuramente per lui non è uno svantaggio, ma non è nemmeno un vantaggio eccessivamente grande. Almeno questa è la mia opinione".

Non è certo se Bulega riceverà aggiornamenti tecnici

Bulega rileverà la crew di Franco Morbidelli guidata dal capotecnico Matteo Flamigni. Aldeguer invece avrà la squadra di Fabio Di Giannantonio con il capotecnico Massimo Branchini.

Ad inizio stagione tutte e sei le Ducati in griglia saranno uguali. Poiché Aldeguer ha un contratto ufficiale per i prossimi due anni, riceverà aggiornamenti tecnici dopo il team ufficiale.

Se e quando anche Bulega riceverà nuovi sviluppi, lo dirà l'andamento della stagione. "Se faremo buone prestazioni e ce lo meriteremo, riceveremo aggiornamenti", ha detto Salucci a proposito del piano.

"Ducati e noi siamo aperti a questa possibilità, ma prima dobbiamo aspettare e vedere come andranno le prime cinque o sei gare. Non so se il divario all'inizio sarà più piccolo, perché ho già visto una serie di aggiornamenti".

"Per questo temo che la differenza tra la moto ufficiale e quella non ufficiale l'anno prossimo sarà notevole", crede il racing director della VR46. "Soprattutto dalla metà della stagione in poi".