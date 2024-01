F1 | Test Pirelli: Ferrari con Leclerc e Sainz prova gomme 2025

La Pirelli ha concluso anche la seconda giornata di test a Barcellona per provare gomme slick prototipo finalizzate al 2025. La Ferrari ha messo a disposizione la SF-23 sulla quale si sono alternati Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due piloti titolari del Cavallino hanno completato il programma di lavoro che i tecnici della Bicocca avevano deliberato soluzioni sia in materia di costruzioni che di mescole con il chiaro intento di ridurre il surriscaldamento degli pneumatici durante uno stint di gara.

La Scuderia si è resa disponibile a portare avanti i collaudi con una vettura che all’inizio di ogni giornata deve essere deliberata in una configurazione di assetto e poi non si tocca più per dare modo agli ingegneri Pirelli di effettuare delle comparazioni fra soluzioni diverse, avendo per costante il set-up della vettura.

Photo by: Pirelli Test Pirelli a Barcellona, Charles Leclerc con la SF-23 è stato il più veloce in 1'15"068

La sessione di oggi si è svolta con basse temperature (c’è stato un picco di 15 gradi di asfalto nel momento più caldo, mentre l’aria è stata di poco inferiore. La migliore prestazione è stata colta da Charles Leclerc che con la SF-23 ha chiuso in 1’15”068. Il monegasco ha completato 72 giri, mentre lo spagnolo ha messo insieme 90 tornate con un tempo migliore di 1’15”802, prima di passare alla guida della SF-75, visto che la squadra del Cavallino ha portato al Montmelò una seconda rossa per intensificare il piano di allenamento dei piloti.

La Ferrari del 2022 è arrivata a girare 1”152 più piano della più recente SF-23: oltre a non disporre di gomme prototipo, non facendo parte del test Pirelli, sono stati usati solo pneumatici demo che. nulla hanno a che vedere con le coperture da Gran Premio.

Charles Leclerc è arrivato a girare in 1’16”954 con la SF-75: il monegasco che ha firmato un contratto di lunga data con il Cavallino, è parso molto motivato, mentre il madrileno vorrebbe chiudere un rinnovo biennale prima del GP di apertura in Bahrain, altrimenti si guarderà in giro.

Photo by: Pirelli Test Pirelli a Barcellona, Carlos Sainz in azione con la SF-23, ma c'era anche una SF-75

La Ferrari ha svolto un buon lavoro, ottimizzando le risorse: i tecnici, infatti, hanno potuto raccogliere dati importanti che saranno analizzati a casa con calma per valutare se i tecnici capeggiati da Enrico Cardile hanno capito come ottimizzare il potenziale della rossa per preservare l’usura degli pneumatici, il difetto più condizionante della SF-23 nel 2023.

Ovviamente la Casa milanese redigerà un report della prima sessione di test 2024 e i dati raccolti verranno messi a disposizione di tutte le squadre, per fare in modo che non emergano dei favoritismi. Mentre gli altri nove team riceveranno solo indicazioni numeriche come feedback, la Ferrari avrà il vantaggio di sentire le opinioni dei piloti sul comportamento delle rosse e delle gomme su una pista impegnativa come Barcellona.