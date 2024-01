F1 | Ferrari: finito l'assemblaggio della SF-24, si va al banco

La SF-24 è stata completata nel reparto montaggio della Gestione Sportiva e, sembra, che l’operazione sia stata sublimata dall’ormai consueto “fire-up”, vale a dire la prima messa in moto della power unit per verificare che l’assemblaggio sia stato eseguito a regola d’arte, verificando le tenute dei vari sistemi.

Ora la monoposto rossa potrà essere trasferita al banco dinamico di Maranello dove dovrà essere strumentata (si parla di oltre 15 kg di sensori e cablaggi) per eseguire una serie di test molto importanti che precederanno il debutto in pista che è fissato per il 13 febbraio a Fiorano, per il breve shakedown di 15 chilometri che il regolamento di F1 concede alle squadre.

Charles Leclerc e Carlos Sainz potranno giusto coprire 5 tornate della pista di casa (che nel tracciato standard è di 3 km), assaggiando l’ergonomia dell’abitacolo e verificando che tutto sia in ordine.

Sarà una strana giornata, perché la vettura girerà come previsto, ma la presentazione avverrà a “freddo” via web, senza che la stampa e le tv siano state invitate al lancio. I tecnici si dedicheranno ai controlli della SF-24 perché il giorno dopo, mercoledì 14 febbraio, la rossa sarà protagonista del filming day.

Per lo staff del Cavallino sarà un giorno importante: i due piloti, oltre a dedicarsi alle riprese commerciale, effettueranno il primo vero test di valutazione della vettura, perché quest’anno autorizza 200 km di percorrenza, il doppio rispetto allo scorso anno.

Quella sessione importantissima (la speranza è che il meteo sia clemente nel giorno di San Valentino) sarà l’ultima prima dei test di tre giorni in Bahrain dal 21 al 23 febbraio che precederà il GP di apertura del mondiale 2024 a Sakhir.

La “catena” di eventi non deve avere intoppi perché il programma stilato è molto tirato nel rispetto dei tempi di spedizione della vettura nel Golfo Persico. La monoposto al banco dinamico effettuerà una serie di prove funzionali che daranno i primi dati di confronto con i sistemi di simulazione.

La SF-24 sarà sottoposta anche a dei long run durante i quali verranno modificate le condizioni “meteo” con temperature e pressioni che verranno cambiate in funzione dei GP che verranno presi in considerazione.