F1 | Ferrari: è partita l'operazione Peroni Nastro Azzurro 0.0%

Esce Estrella Galizia, entra Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il marchio di birra italiana di proprietà del gruppo Asahi Europe & International. La Ferrari ha ufficiualizzato la partnership pluriennale che vedrà i due marchi italiani collaborare: Peroni Nastro Azzurro 0.0% sarà partner della Scuderia Ferrari in Formula 1 ma anche del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il trofeo monomarca giunto quest’anno alla sua 32esima edizione.

Meno Spagna, più Italia. Date le radici comuni di Ferrari e Peroni Nastro Azzurro 0.0%, la partnership non potrà che essere all’insegna della passione e dello stile e si rivolgerà ai tifosi del Cavallino Rampante sparsi in tutto il mondo con una serie di iniziative pensate per i sostenitori della Ferrari.

Per celebrare la partnership Peroni Nastro Azzurro 0.0% svelerà una serie di prodotti in edizione limitata denominata Tifosi Nastro Azzurro 0.0%: in onore dell'anno inaugurale della partnership, sono state prodotte 2.024 bottiglie della serie Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, con ciascuna bottiglia numerata individualmente da 1 a 2.024.

Allo spot molto curioso, che vi proponiamo sotto, hanno partecipato Fred Vasseur e i due piloti ufficiali, Charles Leclerc e Carlos Sainz. I piloti del Cavallino guidati dal team principal francese hanno portato a termine un'impresa "speciale". Speriamo che altrettanto entusiasmo lo si possa vedere anche in pista nel mondiale 2024 che andrà a cominciare in Bahrain...