F1 | Ferrari SF-24: svelato il nome della nuova rossa

A poco più di due settimane dalla presentazione ufficiale della vettura, la Ferrari ha svelato il nome della monoposto per la prossima stagione, che si chiamerà SF-24. Il team di Maranello ha dunque scelto un nome in continuità con la tradizione recente, puntando sulla sigla SF, che celebra la Scuderia Ferrari, seguita dall’anno della stagione agonistica. Nessun richiamo nel nome, quindi, ai 95 anni della Scuderia come nelle scorse stagioni, con l'anniversario che si celebrerà quest'anno.

Nello scorso campionato, infatti, la vettura che ha centrato il terzo posto nel campionato costruttori aveva preso il nome di SF-23, con un percorso che Ferrari ha mantenuto anche per quest’anno. Questa formula ha debuttato sulla SF15-T del 2015, secondo anno della ibrida della Formula 1, in cui la “T” finale era legata proprio al ritorno dei motori turbo.

Dal 2016 la “T” è poi stata sostituita da una “H”, al fine di rendere ancor più chiaro il legame della F1 e del Cavallino con l’era ibrida iniziata nel 2014, con una denominazione poi mantenuta anche per i due anni successivi.

A livello statistico, la SF-24 sarà quindi la nona monoposto avere la sigla che inizia con SF ed è la quinta volta che il nome è accompagnato dall’anno in cui scenderà in pista la monoposto. Sono cinque le occasioni in cui Ferrari ha optato per una scelta differente nel corso dell’era ibrida: al di là della F14T, in cui non era stata aggiunta la S di “Scuderia”, nel 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022 i nomi delle monoposto erano legati alle celebrazioni per gli anniversari sia della squadra corse che dell’azienda di Maranello.

Nel 2017 si erano celebrati i 70 anni dalla fondazione della casa italiana, con una sigla poi mantenuta anche l’anno successivo (SF71H) a simboleggiare la continuità tra i due progetti. Nel 2019, invece, Ferrari aveva scelto di ricordare i novant’anni della creazione della Scuderia, mentre nel 2020 il nome della sfortunata SF1000 simboleggiava il raggiungimento dei mille Gran Premi in Formula 1, unico team a raggiungere questo traguardo. L’ultima eccezione è quella della F1-75 nel 2022, quando il Cavallino scelse di chiamare la sua vettura F1-75 per celebrare i tre quarti di secolo dell’azienda.

I veli sulla vettura saranno tolti il prossimo 13 febbraio, con una presentazione più sobria rispetto a quella della scorsa stagione.