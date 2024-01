F1 | "Discovered": il documentario Ferrari dal 3 febbraio su Sky

Generalmente i team di Formula 1 sono sempre estremamente riservati su ciò che avviene all'interno delle rispettive fabbriche, come un segreto da custodire per non dare un vantaggio ai propri rivali.

Tuttavia, in un documentario in collaborazione con Sky Italia, la Ferrari ha aperto le porte della propria casa, la fabbrica di Maranello, così come alcuni reparti chiave della Gestione Sportiva, dove prendono vita le monoposto della squadra più vincente della storia della Formula 1.

Come racconta il direttore sportivo Diego Ioverno, rispetto ad altre squadre Ferrari "è l'unico team di Formula 1 in cui tutto viene realizzato nello stesso contesto", proprio nella Gestione Sportiva della città emiliana.

All'interno del video rilasciato dall'emittente, infatti, si possono notare alcune riprese degli ingegneri nel reparto assemblaggio, dove vengono preparate le vetture che scenderanno in pista, così del Remote Garage, il "box" remoto a Maranello dove lavorano gli strateghi del Cavallino nei fine settimana di gara a supporto del gruppo che si trova in autodromo.

Altre sezioni del documentario saranno dedicate alla galleria del vento, al reparto progettazione e quello in cui vengono svolte delle simulazioni per comprendere e valutare il comportamento della monoposto. Temi che saranno raccontati anche da chi lavora sulla realizzazione delle vetture, come il direttore tecnico Enrico Cardile e il responsabile dell'area Power Unit Enrico Gualtieri.

Nel documentario saranno chiaramente presenti anche il Team Principal Frederic Vasseur oltre ai due piloti ufficiali Charles Leclerc e Carlos Sainz, che racconteranno le loro esperienze e i loro ricordi degli anni passati in Ferrari.