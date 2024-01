F1 | Racing Bulls, ecco la ristrutturazione tecnica: arriva Goss

Ufficializzato il nuovo nome, Visa Cash App RB Formula One Team, Racing Bulls continua nella preparazione della sua stagione 2024 e del proprio futuro annunciando novità importanti.

Questo pomeriggio la squadra che ha base a Faenza e a Milton Keynes ha ufficializzato l'arrivo di due tecnici molto importanti che entrano a far parte del proprio organigramma. Stiamo parlando di Tim Goss e Guillaume Cattelani.

Tim Goss occuperò il ruolo di Chief Techical Officer (CTO) e riferirà direttamente al nuovo team principal, Laurent Mekies, che da quest'anno prenderà il posto di Franz Tost.

Photo by: Sutton Images Tim Goss, Direttore tecnico McLaren

L'ingegnere ex McLaren - ha lavorato a Woking per ben 28 anni - e ormai ex direttore tecnico della FIA, inizierà a lavorare nel suo nuovo ruolo a partire dal mese di ottobre di quest'anno. Sarà dunque tagliato fuori nello sviluppo della monoposto 2024 e nella preparazione di quella 2025.

"Sono molto felice di entrare a far parte di questo team, pronto a entrare in una nuova era", ha dichiarato Goss. "E' un team con grande orgoglio e storia, con alcune persone eccezionali già presenti al proprio interno. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il team principal Laurent Mekies e affiancare Jody Egginton. C'è una sfida eccitante davanti a noi, ma credo che il team sia ben equipaggiato per fare bene".

Non è tutto, perché in Racing Bulls arriva anche Guillaume Cattelani. Si tratta di un aerodinamico dalla grande esperienza nel motorsport, perché nel corso degli anni ha lavorato in Peugeot Sport sul progetto 908 per il World Endurance Championship per poi passare in Formula 1 prima con McLaren, poi con Red Bull Racing e Red Bull Technologies.

Quello di Cattelani è un passaggio da Red Bull a Racing Bulls e andrà a prendere il ruolo di vice direttore tecnico. Ciò significa che dovrà riportare direttamente a Jody Egginton, rimasto ancora direttore tecnico del team nonostante le deludenti stagioni da cui arriva il team in termini di performance.

"E' fantastico avere l'opportunità di lavorare per portare il team Visa Cash App RB a un livello superiore di competitività", ha affermato Cattelani. "Non vedo l'ora di lavorare con Jody e tutti gli altri membri del team tecnico per creare monoposto che possano portare il team nei piani alti della griglia".

Photo by: FIA Pool Alan Permane, Direttore Sportivo, Alpine F1 Team Conferenza stampa

Alan Permane, già annunciato in arrivo a Faenza qualche settimana fa, assume il ruolo di Racing Director con effetto immediato e riferirà anche lui a Laurent Mekies.

"Dopo alcuni mesi di inattività, è fantastico tornare a correre con il team Visa Cash App RB" ha commentato Alan. "Per lunga esperienza, so quanto siano professionali, motivate e competitive le persone all'interno di questo team di gara e non vedo l'ora di vedere dove questo spirito potrà portare la squadra in futuro".

Commentando le nomine, il CEO di Visa Cash App RB Formula One Team Peter Bayer ha dichiarato: "Queste nomine rappresentano un forte passo avanti per Racing Bulls. Le nomine di Guillaume e Alan aumenteranno la capacità di progettazione e sviluppo delle nostre vetture e le prestazioni in pista. Poi, con l'arrivo di Tim a ottobre, avremo messo in atto gli elementi chiave di una struttura pensata per accompagnarci nella prossima fase del nostro percorso e garantire il successo a lungo termine della squadra".

Laurent Mekies, Team Principal di Visa Cash App RB, ha aggiunto: "Le nomine di Tim, Guillaume e Alan aggiungono al Team un'enorme quantità di esperienza vincente e non ho dubbi che contribuiranno a portare la squadra al livello successivo in F1. Abbiamo già un gruppo molto forte e di grande esperienza nel Team e l'ingresso a bordo di persone altamente qualificate come Tim, Guillaume e Alan aumenterà la nostra capacità e ci aiuterà a soddisfare i più alti standard tecnici del Visa Cash App RB F1 Team, sia in fabbrica che in pista".

Il Direttore Tecnico di Visa Cash App RB, Jody Egginton, ha aggiunto: "Non vedo l'ora di lavorare con Tim e Guillaume. Nei prossimi mesi l'attenzione di Guillaume all'aerodinamica e alla dinamica del veicolo ci permetterà di affinare e sviluppare la vettura di quest'anno e di aggiungere capacità in futuro, mentre l'arrivo di Tim ci darà assolutamente la struttura di cui abbiamo bisogno per creare vetture che eleveranno ulteriormente le prestazioni del team nei prossimi anni".