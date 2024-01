F1 | Test Pirelli: Sainz e Leclerc 2 GP con gomme 2025 a Montmelò

La Ferrari ha concluso la prima giornata di test Pirelli a Barcellona: Carlos Sainz al mattino e Charles Leclerc al pomeriggio si sono diviso la SF-23 che la squadra del Cavallino ha messo a disposizione del fornitore unico di pneumatici che ha iniziato sulla pista spagnolo lo sviluppo delle gomme 2025.

Il programma di lavoro è stato focalizzato sul confronto fra diverse soluzioni, sia in termini di mescole che di costruzioni, che hanno l’obiettivo ultimo di ridurre il surriscaldamento delle gomme.

I giri percorsi in totale oggi sono stati 139, poco più della distanza equivalente a due GP: il pilota spagnolo ha completato 79 tornate, mentre il monegasco ne ha accumulate 60. Il miglior tempo di Carlos è stato 1’15’’610, quello di Charles 1’16’’097. Il confronto dei tempi non fa testo perché Sainz e Leclerc non hanno mai girato in condizioni paritarie, svolgendo un lavoro che era "cieco" per il team Ferrari.

Photo by: Pirelli Test Pirelli a Barcellona, Carlos Sainz sulla SF-23

Sulla pista catalana ha girato anche una seconda Ferrari: si trattava della SF-75 che è stata affidata ad Arthur Leclerc al suo debutto su una monoposto di F1. Ovviamente il giovane monegasco non ha partecipato al lavoro di sviluppo delle gomme Pirelli, ma ha utilizzato quelle demo che si possono utilizzare nelle sessioni di allenamento con vetture di almeno due anni.

Arthur, insieme a Oliver Bearman, è stato nominato development driver: prendere confidenza con la vettura reale consentirà di avere buone reazioni quando sarà richiesto il suo impegno al simulatore.

Domani saranno impegnati solo i due titolari: Charles Leclerc al mattino sulla SF-23, mentre Carlos Sainz salirà sulla SF-75 per intensificare l’allenamento in vista della stagione 2024. Nel pomeriggio i due ferraristi si scambieranno le macchine completando i piani che erano stati programmati.