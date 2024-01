F1 | Hamilton lascia Copper management e torna con Hynes

Novità in vista per Lewis Hamilton alla vigilia del Mondiale 2024 di Formula 1. Il 7 volte iridato ha concluso il suo accordo con la società di management Copper, con sede negli Stati Uniti, e torna a lavorare con il suo amico di lunga data Marc Hynes.

L'ex campione del BTCC e della F3 britannica nel 1999, Hynes ha stretto amicizia con Hamilton quando il giovane guidava per il team Manor di John Booth in Formula Renault e F3, mentre faceva carriera.

Hynes ha lavorato come allenatore dei piloti per la Manor ed è rimasto vicino a Hamilton anche dopo il suo ingresso in F1.

Nel dicembre 2015 ha accettato un incarico che prevedeva di concentrarsi sulla costruzione dell'organizzazione Project Forty Four, creata da Hamilton un anno prima, e di occuparsi delle sue attività quotidiane pur essendo presente alle gare.

Hynes ha lasciato l'incarico di Hamilton all'inizio del 2021 e successivamente è diventato una parte fondamentale del team di gestione di Zhou Guanyu, lavorando con il suo socio di lunga data ed ex collega di Manor/Marussia, Graeme Lowdon. La società di cui sono proprietari insieme, la Equals Management, continuerà a lavorare con il pilota cinese.

Dal 2021 al 23 Hamilton ha lavorato con Copper e il suo capo di origine canadese Penny Thow, concentrandosi principalmente sull'espansione del Project Forty Four e perseguendo iniziative al di fuori delle corse, tra cui la fondazione di beneficenza Mission 44, un progetto di documentario per Apple+ TV e il film sulla F1 di Brad Pitt sostenuto da Apple, di cui Hamilton è produttore.

Nonostante la fine del contratto di gestione principale, Hamilton continuerà a lavorare con Throw su alcuni dei progetti in corso, come il film di Pitt.

Hynes, invece, si concentrerà sul lavoro quotidiano di Hamilton nelle corse piuttosto che sulle attività di marketing, e si prevedono ulteriori nomine per rafforzare il team di gestione del pilota che continua a intraprendere progetti al di fuori dello sport.

Un portavoce di Hamilton ha dichiarato a Motorsport.com: "L'accordo di gestione tra Penni Thow e la sua società Copper con Lewis Hamilton è giunto al suo termine naturale nel dicembre 2023, dopo la scadenza di un termine fisso".

"Nel corso della partnership, Penni e il suo team hanno sostenuto la visione imprenditoriale di Lewis e insieme hanno lanciato diverse iniziative interessanti".

"Anche se l'accordo di gestione è terminato, Copper continuerà a lavorare con Lewis su alcuni di questi progetti comuni per garantirne il continuo sviluppo e successo".

"Nei prossimi mesi Lewis espanderà la sua società Project Forty Four, costituita nel 2014, e farà nomine e annunci entusiasmanti mentre continua a far crescere la sua attività imprenditoriale e i suoi interessi di investimento".

"Lewis non vede l'ora di iniziare la nuova stagione di F1 e collaborerà con Marc Hynes, suo amico di lunga data ed ex collega, che metterà a disposizione la sua esperienza per assistere Lewis in pista".

"Marc si dedicherà esclusivamente alle attività di gara e sosterrà l'impegno di Lewis nel portare avanti la lotta per la vittoria in F1".