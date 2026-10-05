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Alonso: "Non hanno mai fermato una gara quando ci siamo ritirati noi. C'è troppa tecnologia in F1"

Nonostante l'ottavo posto artigliato al Gran Premio del Bahrain in Malesia, Fernando Alonso ha criticato aspramente l'impossibilità di correre sotto la pioggia e l'aver fermato la procedura di partenza con tre vetture ferme fuori dalla griglia.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Fernando Alonso, Aston Martin, Lewis Hamilton, Ferrari

Fernando Alonso, Aston Martin, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Srinivasa Krishnan

In un mondo sempre più votato al conformismo, alle dichiarazioni dettate da uffici stampa, al dire cose scontate in serie, Fernando Alonso è una delle poche ma piacevoli eccezioni.

Nel corso della sua carriera ha regalato team radio che sono passati alla storia, ma anche, una volta tolto il casco, considerazioni affatto scontate e non figlie di un pensiero unico.

Il 2026 è stato sino a ora molto complesso per Aston Martin, dunque l'asturiano ha regalato altre perle ai microfoni del suo casco e della stampa. A Sepang, sede del Gran Premio del Bahrain in Malesia, ha invece offerto una considerazione sul fatto che la Formula 1 non riesca a correre sotto la pioggia, ma anche sull'accaduto prima del via, con la bandiera rossa uscita per via di tre vetture rimaste ferme in griglia (la Ferrari di Hamilton, la Haas di Bearman e una Cadillac). 

"Dovranno spiegarcelo perché, sinceramente, quest’anno mi sono ritirato in metà delle gare e non hanno mai fermato la gara perché ci siamo ritirati noi", ha detto in modo serio Fernando.

"Ma a quanto pare Hamilton era rimasto fermo a bordo pista e c’è stato un po’ di panico, quindi hanno dovuto fermare la gara per permettergli di ripartire. È stato un po’ strano".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

"Ma immagino che ce lo spiegheranno a Singapore. C’è anche troppa tecnologia e gli spettatori non la apprezzano davvero".

L'accaduto è stato innescato dalle bassissime velocità raggiunte da alcune vetture nel giro di formazione hanno innescato un errore nel software standard, impedendo di erogare nuovamente la potenza. Ciò che Fernando chiede è legato alle scelte fatte dalla direzione gara, dunque dal punto di vista regolamentare, più che da quello tecnico legato al software.

Riguardo l'argomento "troppa tecnologia" citata da Alonso, Fernando ha spiegato come è riuscito a difendersi dagli attacchi di Lando Norris nel corso degli ultimi giri della corsa di ieri. 

"Devo riguardarmi la gara, ma penso che quando ti trovi coinvolto in dei duelli, come è successo a Lando con Nico, consumi la batteria e poi trascorri due giri a ricaricarla".

"Io avevo la batteria completamente carica durante quei due giri e la utilizzavo sui rettilinei. Quindi penso che anche queste siano circostanze che possono aiutarti o penalizzarti, se riesci a comprenderle e a leggerle durante la gara".

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