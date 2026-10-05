F1 | Analisi post GP Bahrain: la Ferrari nasconde le sue vere difficoltà
In questo nuovo video, analizziamo il fine settimana della Formula 1 a Sepang in occasione del GP del Bahrain: dal caos prima della partenza, alla vittoria Red Bull, fino a una Ferrari che ritrova il podio dopo cinque gare. Un podio che cela, però, molte domande...
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